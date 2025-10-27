Sergio Mayer -de 59 años de edad- acude a La Granja VIP para defender a Sergio Mayer Mori por polémica con César Doroteo.

Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- ha sido criticado por su actitud con César Doroteo, incluso lo tachan de homofóbico por algunos de sus comentarios contra el comediante.

Sergio Mayer defiende a Sergio Mayer Mori en La Granja VIP por su actitud con Teo

Durante el programa del domingo 26 de octubre, Sergio Mayer fue invitado a hablar de su hijo en La Granja VIP.

Linet Puente comentó que ha sentido que Sergio Mayer Mori -de 27 años de edad- ha discriminado a César Doroteo, de 36 años de edad, por su orientación sexual.

#SergioMayer llega a #LaGranjaVIP y mis críticos le hacen ver de frente las cosas que #SergioMayerMori ha logrado hacer en mis tierras.



📺 EN VIVO AHORA 🐓 https://t.co/RsxWBwZNzK



Transmisión 24/7 en #DisneyPlus experiencia completa. — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 27, 2025

Sergio Mayer reaccionó de inmediato y comenzó a defender a su hijo, negando que fuera homofóbico.

“Perdón que lo diga, pero ese son el tipo de comentarios que generan hate. Hay 6 personas adentro y no te tienes que llevar bien con todas. Si Sergio no tuvo empatía con Teo, no tuvo nada que ver con su preferencia” Sergio Mayer

Sergio Mayer mencionó que la convivencia en un reality como La Granja VIP puede ser incómoda, por lo que es normal que Sergio Mayer Mori no se lleve bien con César Doroteo.

El político negó que su hijo tenga rencillas con César Doroteo por su orientación sexual y acusó a Linet Puente de desatar el hate en contra de su hijo con su comentario.

Sergio Mayer Mori (Instagram/@smayermori)

Por esta razón tachan de homofóbico a Sergio Mayer Mori

La relación entre Sergio Mayer Mori y César Doroteo no ha sido buena, por lo que el actor apodó como “Dorothy” a Teo.

Este sobrenombre molestó a los fans de la Granja VIP, quienes acusaron a Sergio Mayer Mori de apodar así a Teo por ser gay.

A pesar de eso, Sergio Mayer insiste en que su hijo no ha sido homofóbico: “Este tipo de cosas ponen en un desbalance a las personas”.

Sergio Mayer expresó que no le parecía válido que entraran temas como homofóbia y machismo en los realitys.

Pues Teo también se ha burlado de Sergio Mayer Mori, según la percepción de Sergio Mayer.