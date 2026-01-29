Diego Luna y Gael García Bernal preparan la docuserie Snow King basada en el éxito de Ryan Wedding como atleta olímpico representando a Canadá y cómo pasó a ser uno de los 10 más buscados por el FBI.

A través de la productora La Corriente del Golfo de donde Diego Luna 46 años de edad y Gael García Bernal son productores ejecutivos con la docuserie que se comenzó a filmar desde enero de 2025.

Docuserie de Ryan Wedding, Snow King, está a cargo de Diego Luna y Gael García Bernal

El arresto de Ryan Wedding ha dado mucho de qué hablar en el mundo, así como la historia de cómo un exatleta olímpico de Canadá pasó de este éxito a presuntamente ser narcotraficante de cocaína.

Ante esta sorprendente historia y el trazo que la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) hizo sobre el tráfico que presuntamente Ryan Wedding hacia para el Cártel de Sinaloa, es que se está rodando su docuserie.

Con colaboración de Diego Luna y Gael García Bernal de 47 años de edad, como productores ejecutivos de La Corriente del Golfo, es que se dio a conocer una filtración en Deadline sobre la docuserie que será llamada Snow King: From Olympian to Narco.

La imagen de Ryan Wedding que acusan es IA. (Instagram/bossryanw)

La docuserie de Ryan Wedding es un recorrido desde la victoria olímpica como snowboarder representando a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, su primera detención en Estados Unidos asociado a la cocaína, su incorporación a los más buscados del FBI y hasta -se cree- su actual arresto y encarcelamiento en el Distrito Federal de California.

Asimismo, se dice que tiene entrevistas exclusivas con exagentes del FBI, autoridades en México, periodistas de investigación. Además de Canadá, Estados Unidos y México como locaciones.

¿Cuándo se estrenará la docuserie Snow King sobre Ryan Wedding?

Aunque ya se dieron a conocer detalles de la docuserie Snow King, ninguna de las productoras involucradas como en la que Diego Luna y Gael García Bernal están, ha confirmado la información.

Es así que hasta el momento se desconoce cuándo se podría estrenar la docuserie Snow King basada en la historia de Ryan Wedding.