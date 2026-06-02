Rick y Morty Temporada 9 marca un punto de inflexión significativo para la serie de HBO Max, pues busca reformular una serie que ya se sentía algo gastada, aunque aún tiene sus puntos irregulares.

Esto se debe a que Rick y Morty Temporada 9 busca una narrativa más cohesiva, mostrando las consecuencias de los actos de los personajes; si bien funciona en momentos, en otros no tanto.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Rick y Morty Temporada 9 busca profundizar en los protagonistas Rick y Morty Temporada 9 mejora su animación sustancialmente Rick y Morty Temporada 9 mantiene su frescura en cuanto a las referencias Rick y Morty Temporada 9 consolida a las “nuevas” voces Los personajes secundarios quedan desplazados en Rick y Morty Temporada 9

Rick y Morty Temporada 9 busca profundizar en los protagonistas

Rick y Morty Temporada 9 busca profundizar en los protagonistas, principalmente en el abuelo de la familia Smith.

A diferencia de temporadas anteriores, donde el desarrollo de Rick era difícil de seguir, aquí ya se está lidiando con las consecuencias de los eventos de la entrega anterior.

Ese es el catalizador para que en los primeros episodios se ahonde en su personalidad; la razón de su alcoholismo, su autodesprecio y sus mecanismos de defensa poco saludables.

El show busca ser una exploración de su salud mental, algo que no se había tocado en todos los años que la serie lleva en emisión.

Rick y Morty Temporada 9 (HBO Max)

Rick y Morty Temporada 9 mejora su animación sustancialmente

Otra cosa que destaca en este inicio, es que Rick y Morty Temporada 9 mejora su animación sustancialmente, en un salto notorio con respecto a capítulos pasados.

Desde el primer episodio tenemos un espectáculo colorido y acción de alto nivel, que recuerda a producciones casi de un nivel cinematográfico, más que un show para televisión y plataformas digitales.

La animación alcanza cuotas impresionantes, con batallas que recuerdan al estilo anime, aunque adaptándose a la estética clásica del show.

Por lo menos en este apartado no hay nada que se deba de mencionar en contra; si se evaluaran solo los aspectos técnicos, esta temporada sería perfecta.

Rick y Morty Temporada 9 (HBO Max)

Rick y Morty Temporada 9 mantiene su frescura en cuanto a las referencias

Aunque no es lo más importante, debemos de mencionar que Rick y Morty Temporada 9 mantiene su frescura en cuanto a las referencias, ya que no deja de ser una comedia más allá de su inusual temática reflexiva.

La serie, por lo menos en sus primeros episodios, aún tiene esa capacidad de ofrecer parodias agudas de la cultura contemporánea, así como de algunos eventos de la vida real.

Ya mencionamos que el primer capítulo tiene una pelea que recuerda a los mejores momentos de obras como Demon Slayer o Dragon Ball, lo cual sacará más de una sonrisa a los fans.

Con esto se busca equilibrar el peso emocional con el absurdismo que define a la franquicia; que si bien a veces no encaja del todo con el público, en general siempre es efectivo.

Rick y Morty Temporada 9 (HBO Max)

Rick y Morty Temporada 9 consolida a las “nuevas” voces

Aunque sabemos que muchos ven la serie con doblaje, Rick y Morty Temporada 9 consolida a las “nuevas” voces en el audio original en inglés.

Ian Cardoni y Harry Belden muestran que ya dominan a los protagonistas en esta entrega, siendo los herederos definitivos tras la salida de Justin Roiland.

Cardoni, de 35 años, logra una interpretación de Rick casi indistinguible de la original; mientras que Belden, de 30 años, logra darle los matices adecuados a Morty.

Sobretodo porque en el primer capítulo tuvo la tarea de doblar dos veces al personaje, logrando diferenciar claramente entre el Morty estándar y la frialdad de Evil Morty, aunque a veces exagera ciertas expresiones.

Rick y Morty Temporada 9 (HBO Max)

Los personajes secundarios quedan desplazados en Rick y Morty Temporada 9

No todo es perfecto en el programa, ya que los personajes secundarios quedan desplazados en Rick y Morty Temporada 9, lo cual demuestra la falta de equilibrio en el guion.

Mientras que en temporadas pasadas Beth tuvo roles transformadores, en esta ocasión ella y Jerry quedan relegados a ser el remate de chistes o figuras periféricas.

Incluso Evil Morty se ve afectado, puesto que pasa de ser alguien complejo y trágico, a ser el villano de turno que odia a Rick sin ninguna razón de peso real.

Morty, por su parte, sí tiene un poco más de evolución, desarrollando una mayor autonomía y una especie de “crueldad moral”, fruto de la influencia de su tóxico abuelo.

Rick y Morty Temporada 9 (HBO Max)

¿Vale la pena Rick y Morty Temporada 9?

Rick y Morty Temporada 9 es un experimento interesante que busca darle un crecimiento a un show que ha visto modificarse a su audiencia y entorno a lo largo de los años.

Eso sí, Rick y Morty Temporada 9 falla bastante en lograr un equilibrio en dicha intención, con una trama que parece girar mucho sobre sí misma y se olvida de apoyarse en el resto de personajes a su disposición.

A pesar de ello, esta entrega premia la fidelidad de los fans con un análisis profundo de su protagonista, dejando de lado un poco las locuras multiversales; siendo una obra más íntima.

Esto puede gustar más o menos, pero no se puede negar que se debe de valorar que los creadores busquen arriesgarse en estas etapas del desarrollo, en lugar de quedarse en su zona de confort.