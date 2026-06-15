No es mentira que House of the Dragon Temporada 3 llega con un halo de incertidumbre tras lo irregular de la segunda parte estrenada en 2024, la cual fue tachada de una de las peores de la franquicia.

Nosotros ya pudimos ver la mitad de House of the Dragon Temporada 3 de HBO y, salvo algunos detalles, te podemos decir que logra darle un giro a las críticas, retomando la calidad a los que nos tiene acostumbrados la saga.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

House of the Dragon Temporada 3 tiene un gran inicio En House of the Dragon Temporada 3 por fin se siente que las cosas avanzan Emma D’Arcy carga por completo con House of the Dragon Temporada 3 La producción y dirección de House of the Dragon Temporada 3 es de primer nivel El ritmo cae un poco en la mitad de House of the Dragon Temporada 3

House of the Dragon Temporada 3 tiene un gran inicio

House of the Dragon Temporada 3 tiene un gran inicio, rompiendo por completo el letargo de toda la entrega anterior, pues nos pone de lleno en una batalla que será la detonante de la trama.

Este enfrentamiento, originalmente planeado para cerrar la temporada 2, se convierte en el motor narrativo inicial, mostrando la brutalidad de la guerra civil.

House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

Algo que muchos habían esperado, pues a pesar de que se habla del conflicto en Westeros, la realidad es que el show ha hecho poco por mostrarnos los alcances reales de este.

Además de que sirve perfectamente para enganchar al público nuevamente con la trama y lo que sucede con los personajes, ya que por fin se siente esa vulnerabilidad que nos mostró Game of Thrones en gran parte de su relato.

En House of the Dragon Temporada 3 por fin se siente que las cosas avanzan

En House of the Dragon Temporada 3 por fin se siente que las cosas avanzan. Por lo menos en esta primera mitad de temporada, las cosas son más dinámicas.

Por un lado vemos cómo Rhaenyra Targaryen lidia con una posible victoria y ascenso, además de dar cuenta de que su ventaja en potencia bruta no necesariamente se traduce en capacidad para gobernar.

Mientras que del lado de los Hightower, Alicent, busca una solución política ofreciendo un control pacífico de King’s Landing, aunque la tensión apunta a resolverse con violencia ante los intereses de sus hijos y familiares.

La temporada profundiza en la estrategia y diplomacia, mostrando que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en las salas de consejo. Con eventos importantes pasando en cada episodio hasta el momento.

House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

Emma D’Arcy carga por completo con House of the Dragon Temporada 3

Aunque ya destacaba desde la segunda parte de la primera entrega, aquí Emma D’Arcy carga por completo con House of the Dragon Temporada 3, haciendo suya a Rhaenyra Targaryen.

Esto no demerita el trabajo de sus compañeros y compañeras, quienes están excelentes en sus personajes, pero la protagonista se roba cada escena en la que aparece.

Puesto que vemos varios matices de ella, desde la fuerza y rebeldía propia, hasta la duda y desesperación por tener que enfrentar batallas más “políticas” que físicas.

Mostrando atisbos de una gran cantidad de energía contenida, la cual podría explotar en la segunda parte de la temporada, tal y como sucede en los libros de George R. R. Martin.

House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

La producción y dirección de House of the Dragon Temporada 3 es de primer nivel

Algo que nunca falla en HBO es que la producción y dirección de House of the Dragon Temporada 3 es de primer nivel, metiéndonos nuevamente en el mundo de Westeros desde el primer episodio.

La temporada mantiene a Ryan Condal como showrunner; si bien se le ha criticado por los cambios (para bien y mal) con respecto al texto original, podemos decir que en estos 4 episodios hace un buen trabajo.

Además, el tener de directores a Clare Kilner y Andrij Parekh aseguran continuidad estilística y calidad visual, sobre todo en el inicio que se necesitó de un gran despliegue técnico para lograr una batalla naval.

Lo cual se ve reforzado por el uso nuevamente de locaciones en Reino Unido y España, que aporta realismo a las escenas y hace que todo este mundo de fantasía se sienta vivo.

House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

El ritmo cae un poco en la mitad de House of the Dragon Temporada 3

No todo es perfecto, pues el ritmo cae un poco en la mitad de House of the Dragon Temporada 3, luego de varios pasajes que acción y drama bien implementados.

Se siente que otra vez se cae un poco en relleno innecesario, aunque también parece que se nos está contando algo puntual que será desarrollado en la segunda parte de la temporada, a la que no tuvimos acceso.

No obstante, sí es una baja evidente si se compara en cómo se venía contando la historia hasta este momento, tanto en su trama general, como en la de cada uno de los personajes principales.

Si bien no creemos que afecte a la larga el desarrollo del resto de capítulos, resulta extraño que aún haya este tipo de “parones” cuando se supone que tras esta tercera parte, solo faltaría otra temporada para finalizar la historia .

House of the Dragon Temporada 3 (HBO)

¿Vale la pena House of the Dragon Temporada 3?

House of the Dragon Temporada 3 se perfila como la más intensa y decisiva de la saga, por lo menos eso nos indican los 4 episodios a los que tuvimos acceso.

A pesar de su baja en la parte media, House of the Dragon Temporada 3 cuenta con varias virtudes, como un inicio cargado de acción y un elenco que consolida la fuerza dramática de la serie.

Aunque enfrenta el reto de superar las críticas previas (principalmente a la segunda temporada), su apuesta por batallas épicas y giros narrativos promete mantener contentos a los fans más dedicados.

Así, esta entrega no solo expande el universo de Game of Thrones, sino que reafirma la relevancia de la Casa Targaryen como símbolo de poder, ambición y tragedia.