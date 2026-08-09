Fragmentos de Disney+ se presenta como un proyecto ambicioso que adapta la novela homónima de Bret Easton Ellis al lado del productor Ryan Murphy, creando una especie de thriller adolescente.

Si bien la premisa es interesante y funciona muy bien en texto, al pasar al lenguaje audiovisual, Fragmentos de Disney+ entrega un producto que si bien es entretenido, por lo menos en sus primeros tres episodios peca de irregularidad constante.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Fragmentos tiene una buena ambientación El protagonista de Fragmentos es lo mejor El resto del elenco de Fragmentos apenas si cumple Fragmentos hace cambios innecesarios al texto original El villano de Fragmentos no causa gran impacto

Fragmentos tiene una buena ambientación

Fragmentos tiene una buena ambientación, pues la historia se ubica en la década de los 80’s.

La producción de Disney+ logra cosas como recrear la Sherman Oaks Galleria, así como hacer buen uso de una banda sonora que incluye éxitos como “Vienna” de Ultravox, metiendo de lleno al espectador en esta época.

Fragmentos (Disney)

Si bien se puede acusar que la estética es “nebulosa”, esto funciona como reflejo del estado constante de aturdimiento por las drogas de los protagonistas y creando una atmósfera cargada de tensión sexual y paranoia.

Por lo menos en este apartado, la obra logra muy bien su cometido, entregando una puesta en escena que se mantiene en los tres episodios que pudimos ver.

El protagonista de Fragmentos es lo mejor

El protagonista de Fragmentos es lo mejor, Igby Rigney —de 23 años— como Bret, logra dar una interpretación que hace empatizar con su personaje.

La historia nos cuenta los años de Bret como un escritor joven en los 80’s, quien pasa el día con sus amigos, la mayoría de la clase alta de California; una vida simple, hasta que se ven inmerso en un misterio alrededor de un asesino serial,

Bajo esta premisa, Rigney logra dar vida a las contradicciones de un protagonista que es, al mismo tiempo, un observador sofisticado y un adolescente vulnerable que oculta su homosexualidad.

Su voz en off, extraída directamente de la prosa de Ellis, aporta una capa de autenticidad que ancla la serie incluso cuando la trama amenaza con descarrilarse.

Fragmentos (Disney)

El resto del elenco de Fragmentos apenas si cumple

A diferencia del protagonista, el resto del elenco de Fragmentos apenas si cumple, a pesar de tener a varios actores y actrices descendientes de leyendas de Hollywood.

Kaia Gerber, en el papel de Susan Reynolds, no lograr transmitir el conflicto interno que supuestamente tiene el personaje, pareciendo en ocasiones fuera de lugar en comparación con la intensidad de Rigney.

Homer Gere interpreta a Robert Mallory con una mezcla de carisma y rigidez que funciona mejor como un objeto de las obsesiones de Bret, que como un antagonista tangible.

Mientras que Wes Bentley y Evan Rachel Wood, quienes interpretan a padres disfuncionales, tienen tramas que a veces resultan excesivas para el tono general de la historia.

Fragmentos (Disney)

Fragmentos hace cambios innecesarios al texto original

Si bien es cierto que una adaptación no debe ser una copia del material base, Fragmentos hace cambios innecesarios al texto original, que afectan directamente a la trama.

Estos primeros tres episodios respetan el ritmo pausado de la novela, al mismo tiempo que se insertan clichés de terror más convencionales para generar tensión.

Lo cual resulta en un desbalance; por un lado, se tiene una solemnidad casi absoluta, mientras que por el otro se cae en elementos del género que para este momento ya han sido superados.

Generando un caos dentro de la narrativa, que rompe con el estilo psicológico y crítico que el escritor dota a la historia en el texto original.

Fragmentos (Disney)

El villano de Fragmentos no causa gran impacto

Finalmente, hay que mencionar que por lo menos en este inicio, el villano de Fragmentos no causa gran impacto, pues es de los que sufre ese exceso de clichés del género de terror.

Aunque al inicio el asesino funciona como una presencia etérea y aterradora, después la serie opta por darle un papel más activo, disipando el misterio y la amenaza.

Además, la decisión de expandir la historia para una posible estructura de varias temporadas ha llevado a la inclusión de tramas secundarias innecesarias que hacen que dicho villano se vea en situaciones inverosímiles.

Acercándose más un antagonista como los de las caricaturas de misterio de Hanna Barbera, quitándole de paso profundidad.

Fragmentos (Disney)

¿Vale la pena ver Fragmentos de Disney+?

Fragmentos de Disney+ es una obra difícil no porque tenga una trama compleja, sino por el contrario, porque dicha narrativa se trató de diluir casi al extremo.

Pues la serie no encuentra el equilibrio entre ser el retrato íntimo de un autor en formación y un thriller de terror de gran escala, haciendo que ambas premisas choquen constantemente.

Esto a pesar de la atmósfera y la gran actuación de Igby Rigney, quien de todo el elenco es el que más se esfuerza porque el material funcione.

Al final, los tres primeros capítulos no pueden capturar el sentimiento de la novela, limitándose a ofrecer un viaje visualmente impactante.