A pesar de todo lo que ha sucedido en sus primeras dos entregas, Amazon Prime Video estrenó El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3, manteniendo esa calidad irregular.

Aunque solo vimos los primeros dos episodios de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3, la serie aún está atrapada en buenas ideas y mala ejecución.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 establece una premisa relevante El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 sufre mucho en su ritmo Las actuaciones de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 son irregulares La producción de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 es espectacular El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 aún no capta la esencia de Tolkien

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 establece una premisa relevante

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 establece una premisa relevante, pues la trama gira entorno a la forja del Anillo Único.

En estos primeros dos episodios vemos una carrera contrarreloj por detener a Sauron y su intención de hacer un anillo que controle a todos los pueblos de la Tierra Media.

Vemos cómo cada frente toma decisiones alrededor de este hecho, al mismo tiempo que se van posicionando las piezas de ajedrez en lo que será la gran guerra que todos conocemos.

Incluso lugares que se sentían lejos del conflicto, poco a poco se van inmiscuyendo, lo quieran o no, en el juego de Mordor.

Lo cual nos deja un panorama bastante rico y que se presta a dramas de todo tipo, incluyendo militares, sociales y familiares.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 (Amazon Prime Video)

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 sufre mucho en su ritmo

El problema radica en que El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 sufre mucho en su ritmo, y eso hace que por muy buena que sea la premisa, varios pasajes aburren.

La introducción del primer episodio es muy larga y tarda mucho en establecer todo lo que veremos a partir de este momento.

Lo cual provoca que, si no eres un espectador paciente, pierdas interés al poco tiempo. Es hasta después de 20 minutos que te comienzas a involucrar.

El capítulo 2 está mejor llevado; pero de todos modos notas esos bajones a lo largo de su desarrollo, mismo que es excesivo, pues cada episodio dura más de una hora.

De hecho la serie se pudo contar en secciones de media hora sin ningún problema, lo cual haría que el ritmo fuera más fluido, eliminando todo el relleno.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 (Amazon Prime Video)

Las actuaciones de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 son irregulares

Otra cosa a mencionar es que las actuaciones de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 son irregulares, con personajes que aún no encuentran su tono del todo.

El mejor sin lugar a dudas es Charlie Vickers como Sauron, quien ya toma este rol de regente oscuro, previo a convertirse en una fuerza casi imparable.

Lo sigue Owain Arthur como Durin, quien ahora se asume con un rol de rey tras los eventos de la segunda temporada, además de estar al tanto de posibles traiciones entre los enanos.

Morfydd Clark como Galadriel ha mejorado bastante con respecto a la primera temporada, aunque aún se nota ciertos bajones en algunas escenas.

Quien sigue sin adaptarse al personaje es Ismael Cruz como Arondir, pues se sigue notando rígido en sus escenas y sin muchos matices al momento de decir sus diálogos.

Lo mismo que Robert Aramayo como Elrond, quien se nota poco imponente y bastante débil en comparación con otras figuras élficas de la serie.

Claro que esto puede cambiar en el desarrollo de la temporada, pues recordemos que solo vimos los primeros dos episodios.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 (Amazon Prime Video)

La producción de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 es espectacular

Donde no hay queja alguna es que la producción de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 es espectacular, con un nivel cinematográfico sin precedentes.

Todo el apartado técnico está cuidado al más mínimo detalle, desde las armaduras, hasta los escenarios y vestimenta de los personajes.

Sin olvidar que los efectos especiales son de primer nivel, manteniendo la estética de la Tierra Media que fue impuesta por las películas de hace más de 20 años.

En este momento, este show es el que mejor calidad entrega en este apartado, superando con creces a producciones fantásticas de otras plataformas.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 (Amazon Prime Video)

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 aún no capta la esencia de Tolkien

El principal problema es que El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 aún no capta la esencia de Tolkien, a pesar de todo el tiempo que ha pasado.

Esto viene desde tiempo atrás y estos dos primeros episodios nos indican que aunque tiene buenas ideas, y buscan explotar todo lo que se puede de la saga, están muy lejos de una buena adaptación.

Desde el inicio se sabía que sería una tarea difícil, al solo basarse en los apéndices de Tolkien y no tener acceso a la adaptación directa de la obra por cuestiones de derechos.

Lo cual nos deja una serie que en este inicio de temporada se extiende demás en su planteamiento y con personajes dispares que no logran conectar del todo con el público.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 (Amazon Prime Video)

¿Vale la pena El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3?

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 mantiene la calidad de la segunda entrega, incluso podemos decir que mejora un poco en este inicio.

Aún así El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder Temporada 3 continua con los vicios que tuvo desde el inicio, con episodios que se extienden demás y actuaciones irregulares.

Donde lo más relevante es sin duda el diseño de producción, que tiene un nivel que ninguna otra serie alcanza en este momento.

Si eres fan de la serie, te aseguramos que estos primeros dos episodios te entretendrán bastante; si eres un purista de Tolkien, debes de alejarte de este show.