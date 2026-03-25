A través de un video la productora Warner Bros junto al cineasta neozelandés Peter Jackson anunció de manera oficial el desarrollo de una nueva película de la saga El Señor de los Anillos.

Nueva película de El Señor de los Anillos del cual ya se reveló su trama, así como los encargados del guión, pues este estará a manos del famoso presentador y actor Stephen Colbert junto a su hijo, el guionista Peter McGee.

In honor of Tolkien Reading Day and the destruction of the One Ring, we bring you a special announcement. pic.twitter.com/ufh9RLBIxO — Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026

¿Cuál es la trama de la nueva película de El Señor de los Anillos con guión de Stephen Colbert?

La nueva película de El Señor de los Anillos con guión de Stephen Colbert llevará como título provisional El Señor de los Anillos: La Sombra del Pasado (The Lord of the Rings: Shadows of the Past).

La trama de la nueva película de El Señor de los Anillos con guión de Stephen Colbert se desarrolla 14 años después de la muerte de Frodo, por lo que Sam, Merry y Pippin se embarcan en un viaje para revivir los primeros pasos de su aventura.

Mientras, la hija de Sam, Elanor, descubre un secreto que había permanecido oculto durante mucho tiempo y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de empezar.

El Señor de los Anillos (Warner Bros.)

¿Cuándo se estrena la nueva película de El Señor de los Anillos con guión de Stephen Colbert?

The Lord of the Rings: Shadows of the Past, la nueva película de El Señor de los Anillos con guión de Stephen Colbert aún no tiene fecha de estreno en cines.

Sin embargo, se sabe que la nueva película de El Señor de los Anillos seguirá a la cinta ya en marcha, La Caza de Gollum (The Hunt for Gollum), que estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis y prevista para 2027.