Warner Bros. apostará todo con la nueva película de El Señor de los Anillos, pues además de ser una historia original, traerá de regreso a Elijah Wood e Ian McKellen.

Como es de esperarse, Elijah Wood e Ian McKellen repetirán sus míticos papeles de Gandalf y Frodo en esta nueva película de El Señor de los Anillos.

Elijah Wood en El Señor de los Anillos (Warner Bros. Discovery)

Película de El Señor de los Anillos con Elijah Wood e Ian McKellen se centrará en Gollum

Elijah Wood e Ian McKellen serán parte de “The Hunt of Gollum”, la nueva película de El Señor de los Anillos centrado el el personaje antagónico de los libros y filmes originales.

“The Hunt of Gollum”, la nueva película de El Señor de los Anillos con Elijah Wood e Ian McKellen, mostrará a Aragorn buscando al corrupto Smeagol.

Todo por la petición de Gandalf, esto luego que el otrora hobbit, fuera liberado/escapara de su prisión en Mordor, con el fin de que localizara el Anillo Único.

Por la descripción de la película, los papeles de Gandalf y Frodo serán secundarios o terciarios, pues no estarán involucrados directamente en la búsqueda de Gollum.

Al parecer los protagonistas serán el propio Gollum y Aragorn; además es posible que se integren nuevos personajes.

Gollum (Warner Bros.)

¿Quién regresa en la película de El Señor de los Anillos además de Elijah Wood e Ian McKellen?

De momento no se ha confirmado todo el elenco de “The Hunt of Gollum”, la nueva película de El Señor de los Anillos, más allá de Elijah Wood e Ian McKellen.

Aunque se sabe que, debido a la temática, esta película de El Señor de los Anillos contarán con Andy Serkis interpretando nuevamente a Gollum.

Fans espera que, así como Elijah Wood e Ian McKellen regresan como Frodo y Gandalf, Viggo Mortensen haga lo propio como Aragorn.

La producción de la película comienza en mayo de 2026, así que es posible que en los próximos meses tengamos más detalles al respecto del elenco y los regresos.