Durante la San Diego Comic-Con, Prime Video presentó el tráiler y la fecha de estreno de Carrie, su serie que adapta el popular libro de terror de Stephen King, en una versión actualizada para al época actual.

Si te interesa esta nueva versión de Carrie, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo la mencionada fecha de estreno de la serie.

Tráiler y fecha de estreno de Carrie en Prime Video

De acuerdo con el tráiler de Carrie presentado en la San Diego Comic-Con, la serie se estrenará en exclusiva a través de Prime Video el próximo 7 de octubre en más de 240 países y territorios.

Además, se confirmó que los 8 episodios de la primera temporada de Carrie llegarán el mismo día a Prime Video; es decir, los fans podrán disfrutar de toda la serie desde el inicio.

Por su parte, el tráiler del show nos muestra algunos de los momentos icónicos tanto del libro como de la película de los 70’s, ahora reimaginados en esta nueva versión para fans contemporáneos.

Además, se ve un poco de la actuación de Summer H. Howell como la joven Carrie White, así como de parte del elenco principal del show que ha llamado la atención de una buena cantidad de personas.

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

¿De qué trata Carrie, nueva serie de Prime Video?

Para quienes no hayan visto la película de los 70’s o leído el libro de Stephen King, Carrie de Prime Video contará la historia de una joven que tras ser víctima de acoso tanto en su casa como en la escuela, descubre que tiene poderes sobrenaturales.

Sin embargo, Prime Video y el creador del show, Mike Flanagan, le dan un giro, pues introducen el tema de las redes sociales haciendo que la vida de Carrie sea aún más compleja que en antaño.

Así, Carrie se ve obligada a enfrentarse al implacable entorno de la preparatoria, donde deberá lidiar con un escándalo de acoso escolar que se vuelve viral y sacude a toda su comunidad.

La constante presión y la crueldad cotidiana de la era de las redes sociales cambiarán la poca estabilidad de la joven, que se suma al despertar de misteriosos poderes telequinéticos durante su adolescencia.