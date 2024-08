Paola Durante -de 50 años de edad- ya respondió quién será el ganador de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, el supuesto ganador de La Casa de los Famosos México 2024 no sería el favorito de Paola Durante.

Y es que Paola Durante señaló que para ganar La Casa de los Famosos México 2024, ella prefiere a los del cuarto Mar por honestos.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Matilde Obregón, Paola Durante respondió quién cree será el ganador de La Casa de los Famosos México 2024.

De acuerdo con Paola Durante, los habitantes más fuertes en La Casa de los Famosos México 2024 serían:

Sin embargo, la primera eliminada del reality show señaló que estos participantes no son sus favoritos para ganar La Casa de los Famosos México 2024.

Pues Paola Durante señaló que estos dos habitantes, a diferencia de los del cuarto Mar, no han sido honestos.

Por lo que su primera opción para ganar sería la periodista Shanik Berman, pues además ella sería un ejemplo de confianza para las mujeres.

“A mí me gustaría Shanik, porque Shanik se me hace auténtica, no ha fingido y a eso vas a la casa, a ser tú”

Paola Durante