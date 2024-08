Por La Casa de los Famosos México 2024 se revivió el momento en que Ricardo Peralta funó a Angelique Boyer asegurando que fue clasista con él, pero la actriz ya reaccionó y si recordó al influencer fue porque le encanta el escándalo.

La Casa de los Famosos México 2024 ha dado mucho de qué hablar sobre todo porque hubo varios influencers que se bajaron de un sopetón luego de mostrar sus verdaderas personalidades.

Uno de ellos fue Ricardo Peralta -de 35 años de edad- quien se posicionó con Karime Pindter y le dejó ver que considera se le quiso pegar para colgarse de su fama.

Pero este hecho solo llevó a que se reviviera cuando Ricardo Peralta -sin la fama que tiene ahora- funó a Angelique Boyer calificándola de clasista cuando le pidió una foto en un parque acuático.

Sin embargo, el influencer nunca dio la versión completa y hasta años después se disculpó con ella porque supo que se equivocó.

Ante ello, Angelique Boyer fue cuestionada sobre el habitante de La Casa de los Famosos México 2024 y la actriz ni se acordó de él hasta que le recordaron lo lioso que es.

Angelique Boyer, actriz.

Por La Casa de los Famosos México 2024 reviven cuando Ricardo Peralta funó a Angelique Boyer por supuesto clasismo

El posicionamiento que Ricardo Peralta tuvo sobre Karime Pindter en La Casa de los Famosos México 2024 calificándola de colgada, revivió cuando él la aplicó con Angelique Boyer buscándole una polémica.

En redes sociales no puedes creer que ‘Torpecillo’ llamó colgada a Karime Pindter en La Casa de los Famosos México 2024, pues recordaron que él funó a Angelique Boyer y años terminó pidiéndole perdón.

Ricardo Peralta, influencer.

La funada del 2017 se dio en un contexto en el que Ricardo Peralta aseguró que Angelique Boyer fue clasista con él cuando lo confundió con un trabajador de un parque acuático.

Y es que narró que se le hizo fácil grabar un snapchat mientras se le acercaba a Angelique Boyer para pedirle una foto, cuando ella se negó y estalló en contra de él.

Sin más contexto, Angelique Boyer fue señalada en dicho momento como clasista por creer que Ricardo Peralta fuese trabajador del parque acuático.

Sin embargo, cuando Ricardo Peralta fue a la premier de ‘El Extraño Retorno de Diana Salazar’ de Vix, donde Angelique Boyer es protagonista, se disculpó con la actriz.

‘Torpecillo’ quiso revivir este momento para hacerle saber a Angelique Boyer que reconoce el error que tuvo en aquel entonces y la funa que le causó el haber ventilado lo que vivió sin filtros.

El influencer que hoy es habitante de La Casa de los Famosos México 2024 aseguró que no se lo pudo decir a Angelique Boyer en su cara cuando la vio por su telenovela en Vix, porque creyó que no era el momento.

Sin embargo, quiso decírselo por su video reseña y aseguró que cuando la volviera a ver se lo diría de frente.

Pero entonces ¿Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos México 2024 buscó la fama a costa de Angelique Boyer?

Ricardo Peralta, el habitante de La Casa de los Famosos México 2024, quemó a Angelique Boyer, pero ella solo lo recuerda por lioso

Ricardo Peralta exhibió a Angelique Boyer calificándola de clasista, pero su funada por La Casa de los Famosos México 2024 revivió el momento y es que solo fue recordado por la actriz por lioso.

En un encuentro con la prensa mostrado por Alan Saldaña, se captó que Angelique Boyer ni topa a Ricardo Peralta pese a que el influencer la funó años atrás calificándola de clasista.

Pese a que Ricardo Peralta está dando mucho de qué hablar en La Casa de los Famosos México 2024 porque ya cae muy mal, la actriz aseguró que no estaba enterada ni del reality show ni del influencer.

“¿Ricardo Peralta? Corazón voy llegando, me estoy enterando de quiénes están en La Casa de los Famosos y que está super fuerte, pero ¿qué conflicto tuvo con él? ¡Ah! Ya sé quién es”. Angelique Boyer, actriz.

Sin embargo, un breve contexto del reportero recordándole que la funó, le hizo revivir a Angelique Boyer el recuerdo y confirmó que ya sabía quién era porque lo lioso le hizo recordar aquel momento.

Luego de años de la polémica, la actriz confirmó que el habitante de La Casa de los Famosos México 2024 la funó, pero que él tuvo la culpa de todo.

La actriz señaló que estaban en el parque Xcaret con niños en un baño que era mixto cuando Ricardo Peralta se le acercó pidiéndole una fotografía.

Angelique Boyer confirmó que le negó la fotografía, pero no porque no quisiera, sino porque Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos México 2024, se acercó grabando “en un baño” y con niños que no son figuras públicas.

“Estaba en Xcaret, estábamos en un baño en que se comparten hombres, niños, mujeres, niñas, y estaban tomando foto o video, y estábamos en el baño, estábamos con niños y fue como un poco imprudente y sí nos molestó”. Angelique Boyer, actriz.

Angelique Boyer confirmó que sí recuerda que Ricardo Peralta “salió a hacer polémica”, pero ella nunca entendió porqué la funó, “estabas en el baño grabando”.

La actriz prefirió cerrar el tema luego de confirmar que el Ricardo Peralta es lioso, diciéndole “mucha suerte querido, cuídate”, en su estancia en La Casa de los Famosos México 2024.