Todo parece apuntar que Adrián Marcelo no soportó que el cuarto Mar haya triunfado en la segunda nominación de La Casa de los Famosos México 2024 y enseguida se burló de los deprimidos, pero Nicola Porcella ya lo puso en su lugar.

Sin duda a Adrián Marcelo no le salió su jugada, pues Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México 2024 y es algo que el comediante no veía venir.

Y es que sin duda, se dejó claro que Adrián Marcelo se puso incómodo con que Gala Montes -de 24 años de edad- haya sido salvada, demostrándolo con la burla que le hizo a su depresión.

Incluso, Adrián Marcelo -de 34 años de edad- juró que iba sobre Gala Montes y que si volví a sacar el tema de la depresión la iba a enfrentar.

Adrián Marcelo hablando de las personas con depresión en La Casa de los Famosos México 2024. (TikTok/ PurasVerdad / Tomada de video)

Sin embargo, no importó que Gala Montes no esté enterada de la burla de Adrián Marcelo, porque Nicola Porcella ya salió a ponerlo en su lugar en nombre de las personas depresivas funcionales.

Adrián Marcelo se burla de Gala Montes y los deprimidos en La Casa de los Famosos México 2024

Adrián Marcelo no puede creer que Gala Montes haya entrado a La Casa de los Famosos México 2024 si fue diagnosticada con depresión, pero no en sentido de admiración, sino más hacia la pena porque asegura que no va a ganar.

Si algo quedó claro es que la eliminación de Shanik Berman y el regreso de Gala Montes a La Casa de los Famosos México 2024 puso incómodo al comediante, pues enseguida mostró su lado más funable.

Y es que estando en el cuarto Tierra, Gomita le expresó su sentir al ver que Gala Montes fue salvada de la eliminación en La Casa de los Famosos México 2024, apuntando que la ve con odio.

Sin embargo, Adrián Marcelo le aseguró a Gomita que no debe preocuparse, debido a que Gala Montes tiene depresión y que “a México” no le gustan “los deprimidos”.

“Acuérdate que tiene depresión, no te preocupes, los deprimidos no ganan aquí. ¿Tú crees que a México le gustan los deprimidos?” Adrián Marcelo, comediante.

Incluso, Adrián Marcelo la cantó directa con Gala Montes, asegurando que no puede creer que haya entrado a La Casa de los Famosos México 2024 sabiendo que tiene depresión.

Pero no solo eso, sino que el comediante de Monterrey aseguró que si Gala Montes vuelve a sacar el tema de su depresión en La Casa de los Famosos México 2024, la va a encarar.

“Yo voy por Gala, esa depresioncita, yo no soporto, esa carta de depresión yo no la tolero.¿O sea te metiste aún sabiendo que estás diagnostica con depresión? ¿Qué verga haces aquí güey?”. Adrián Marcelo, comediante.

El petardo del Adrián Marcelo esta ardido porque gala dijo que lo quería ver nominado, y ahora se está metiendo con su depresión, así de bajo hay que caer. Si ella sigue allá es porque el público lo decidió, petardo.#LCDLFMX2 #LaCasaDeLosFamososMx2 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/aSnqOJVZrn — Anxiety (@andrescaceress1) August 5, 2024

Adrián Marcelo se burla de la depresión de Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2024 y Nicola Porcella sale a defender

Adrián Marcelo no soporta que Gala Montes siga en La Casa de los Famosos México 2024 cuando tiene depresión, pero Nicola Porcella salió a ponerlo en su lugar porque ni sabe y ahí anda.

El comediante jura que México no quiere a la gente depresiva, pero parece que no se enteró que Nicola Porcella quedó en segundo lugar en La Casa de los Famosos México 2024 aún con depresión.

Nicola Porcella, actor. (@Nico.Porcella.Oficial)

Fue gracias a la participación de Nicola Porcella en la primera temporada de La Casa de los Famosos México 2024 que muchos televidentes se información sobre la depresión.

Y es que Nicola Porcella contaba a las cámaras de La Casa de los Famosos México 2024 las pastillas que tomaba y los motivos por los que en ocasiones dormía más que los demás.

Luego de que el peruano se enteró de que Adrián Marcelo anda juzgando a las personas con depresión, Nicola Porcella salió a ponerlo en su lugar con un texto bien directo.

“Yo sufro de depresión y tengo que decirles que sí gané. Gané una nueva oportunidad de vida. Gane volver a sentir pasión por lo que hago. Gane aprender a soltar y perdonar. Gané mi familia volviera a ser feliz, Gané el 1%. Y fue México quien me ayudó y me salvó”. Nicola Porcella, actor.

Nicola Porcella reacciona a Adrián Marcelo hablando de depresión en La Casa de los Famosos México 2024. (@NicolaPorcella)

Usuarios ahora están aplaudiendo que Nicola Porcella haya callado a Adrián Marcelo luego de lo que declaró en La Casa de los Famosos México 2024, pidiendo que sea nominado para no votar por él.