Monster temporada 4 se estrenará en Netflix el próximo 17 de septiembre, llevando a la pantalla la historia de Lizzie Borden, una de las figuras criminales más conocidas de Estados Unidos.

La nueva entrega, titulada Monster: The Lizzie Borden Story, estará protagonizada por Ella Beatty y explorará el caso de la mujer acusada del asesinato con hacha de su padre y madrastra en 1892.

La sinopsis presenta a una joven reprimida de una familia adinerada que, junto con su criada, transforma una vida marcada por humillaciones en una historia de sexo, poder y venganza.

Ella Beatty protagoniza la cuarta temporada de Monster en Netflix

Tras una extensa búsqueda, en la producción de Netflix eligieron a Ella Beatty para interpretar a Lizzie Borden, convirtiéndose en la primera protagonista femenina de la franquicia Monster.

Beatty ya había colaborado con Murphy en Feud: Capote vs. The Swans y también participó en If I Had Legs I’d Kick You, presentada en Sundance.

Monster: The Lizzie Borden Story (Netflix)

La actriz afirmó que la temporada 4 de Monster explora la psicología de una figura compleja y temas como la ira femenina y la represión, que considera vigentes actualmente.

La producción también contará con Rebecca Hall, Vicky Krieps y Charlie Hunnam, quienes acompañarán a Beatty en esta reinterpretación del célebre caso criminal de Lizzie Borden.

Según Netflix, la temporada mostrará cómo los asesinatos atribuidos a Lizzie Borden dieron origen a una figura que terminó convirtiéndose en un ícono de la cultura popular.

La cuarta entrega promete profundizar en la construcción del mito alrededor de Borden y en las preguntas que su historia continúa despertando más de un siglo después.

Con Monster: The Lizzie Borden Story, la serie antológica buscará ofrecer una nueva mirada sobre uno de los crímenes más recordados de la historia estadounidense.