Netflix sorprendió a sus usuarios al anunciar el estreno de Soy Frankelda, el primer largometraje stop-motion de México, dirigido por Arturo y Roy Ambriz.

La película llegará al catálogo de la plataforma el 12 de junio de 2026 en Estados Unidos, marcando un hito para la animación mexicana.

Ambientada en el siglo XIX, Soy Frankelda narra la historia de una escritora que enfrenta a los monstruos creados en su subconsciente.

Soy Frankelda ya obtuvo reconocimientos internacionales, incluyendo el Premio de Plata del Público en el Festival Fantasia de Montreal.

¿De qué trata “Soy Frankelda”, el primer largometraje stop-motion de México que estrenará Netflix junio de 2026?

“Soy Frankelda”, es el primer largometraje stop-motion de México de los directores Arturo y Roy Ambriz, de los cuales Netflix destaca como protegido del ganador del Premio Oscar, Guillermo del Toro.

El primer largometraje de stop-motion de México, “Soy Frankelda” centra su historia en el México del siglo XIX, donde “una escritora talentosa emprende un viaje hacia su subconsciente para enfrentar a los monstruos que ella misma ha creado”.

I AM FRANKELDA, Mexico's first stop-motion feature, premieres June 12. From directors Arturo and Roy Ambriz, protégés of Academy Award winner Guillermo del Toro.



In 19th-century Mexico, a gifted writer journeys into her subconscious to face the monsters she’s created. pic.twitter.com/jHWNqmj8Mo — Netflix (@netflix) May 28, 2026

¿Por qué es importante el estreno de “Soy Frankelda” en Netflix?

El estreno de “Soy Frankelda” en Netflix marca un hito para el primer largometraje stop-motion de México, pues la llegada de la película se enfoca a uno de los mercados más grandes, el de los televidentes de Estados Unidos.

Poniendo en alto el trabajo de los mexicanos Arturo y Roy Ambriz una vez más, pues el éxito de “Soy Frankelda” va con premios.

Ya que “Soy Frankelda” se hizo del premio de Plata del Público a Mejor Largometraje de Animación en el Festival Internacional de Cine Fantasia en Montreal, además de la mención especial del jurado