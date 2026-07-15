Javier Labrada Borquez murió el pasado 14 de julio de 2026. Sus familiares hicieron pública la noticia vía redes sociales.

“Quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida con él nos quedamos con sus risas”, recordaron.

¿Quién fue Javier Labrada Borquez?

El nombre de Javier Labrada Borquez tiene gran peso en el mundo del entretenimiento mexicano.

Tuvo una destacada trayectoria en Televisa donde se desempeñó como ejecutivo; sin embargo, su rostro se volvió conocido cuando en 2006 produjo el talk show Netas Divinas, donde conoció a Yolanda Andrade y Consuelo Duval.

Javier Labrada Borquez (@javier_labrada / Instagram)

¿Qué edad tenía Javier Labrada Borquez?

Javier Labrada Borquez nació en Navojoa el 18 de marzo de 1946. Murió el 14 de julio de 2026, a los 80 años de edad.

¿Quién es la esposa de Javier Labrada Borquez?

Pese a que Javier Labrada Borquez solía compartir parte de sus días en Instagram, se desconoce este dato sobre él.

¿Qué signo zodiacal era Javier Labrada Borquez?

Javier Labrada Borquez nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

Javier Labrada Borquez (@javier_labrada / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Javier Labrada Borquez?

Se desconoce esta información sobre Javier Labrada Borquez.

¿Qué estudió Javier Labrada Borquez?

Se desconoce el grado de estudios que tenía Javier Labrada Borquez.

¿En qué trabajó Javier Labrada Borquez?

Javier Labrada Borquez trabajó en Televisa, a lo largo de los años se desempeñó en distintos cargos:

Encargado del área de programación de Televisa, a nivel nacional e internacional.

Encargado de selección, planeación y distribución de contenidos audiovisuales.

Ejecutivo de Televisa

Produjo “El beso de la mujer araña”.

En 2006, y por un tiempo, fue productor de Netas Divinas.