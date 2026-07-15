El productor televisivo Javier Labrada Borquez, reconocido ejecutivo de Televisa y quien estuvo al frente de la producción de Netas Divinas, murió el 14 de julio de 2026 a los 80 años de edad.

“Su amor, su alegría y su generosidad vivirán en nuestros corazones. Con mucha tristeza, pero también con un profundo agradecimiento por la vida que compartió con nosotros, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Javier Labrada Borquez” Familiares de Javier Labrada Borquez

Su familia anunció la noticia en redes sociales con un mensaje sencillo y emotivo, agradeciendo las muestras de cariño.

“Hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y él fue una de ellas .Quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida con él nos quedamos con sus risas, sus anécdotas, sus viajes, las sobremesas y tantos momentos bonitos que seguiremos recordando” Familiares de Javier Labrada Borquez

Los servicios funerarios iniciaron el 15 de julio en la funeraria Gayosso Félix Cuevas, en la Ciudad de México. Figuras del espectáculo como Yolanda Andrade y Consuelo Duval le dedicaron mensajes de despedida.

Muere Javier Labrada Borquez (@javier_labrada / Instagram)

Servicios funerarios de Javier Labrada Borquez

Agradeciendo las muestras de cariño, las oraciones y el acompañamiento de amigos y conocidos, familiares de Javier Labrada Borquez los invitan a despedirse de él.

Los servicios funerarios de cuerpo presente iniciaron este miércoles 15 de julio a las 11 de la mañana.

Quien desea acompañar a la familia de Javier Labrada, deberá acudir a la funeraria Gayosso Félix Cuevas ubicada en Félix Cuevas 810, colonia del Valle Sur, el alcadía Benito Juárez.

Famosos se despiden de Javier Labrada Borquez

Conforme avanzan las horas, famosos se están enterando de la muerte de Javier Labrada Borquez, por lo que están tomando las redes sociales para despedirse.

Yolanda Andrade, de 54 años, le ha escrito “Te amo”, mientras que Consuelo Duval, de 57 años, le ha dado las gracias por la oportunidad de ser una Neta Divina.

Sus seguidores, amigos y excompañeros de trabajo también están expresando su más sentido pésame.