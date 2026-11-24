María Alejandra López es una modelo y reina de belleza colombiana originaria de Pereira, Risaralda. Fue coronada Miss Universe Colombia, título que le permitió convertirse en la representante de su país en la edición número 75 de Miss Universo.

Su camino hacia la corona nacional incluye participaciones en concursos como Reina Hispanoamericana, Miss Mundo y Miss Grand International, donde consiguió reconocimientos y posiciones destacadas.

¿Quién es María Alejandra López?

María Alejandra López Pérez es una ingeniera industrial, modelo y reina de belleza nacida en Pereira, Colombia.

Ha construido una trayectoria internacional en los concursos de belleza.

María Alejandra López (Miss Universe Colombia)

¿Cuántos años tiene María Alejandra López?

María Alejandra López tiene 32 años. Nació el 2 de septiembre de 1994, de acuerdo con los perfiles publicados sobre la representante colombiana.

¿Quién es la pareja de María Alejandra López?

No hay información confirmada sobre una pareja sentimental de María Alejandra López. La modelo mantiene esta parte de su vida personal fuera del foco público.

¿Quiénes son los hijos de María Alejandra López?

Hasta el momento, no hay información pública confirmada sobre si María Alejandra López tiene hijos.

¿Cuál es el signo zodiacal de María Alejandra López?

María Alejandra López nació el 2 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

¿Qué estudió María Alejandra López?

La representante de Colombia estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.

Además de su formación profesional, habla español, inglés y francés.

María Alejandra López (Miss Universe Colombia)

¿En qué ha trabajado María Alejandra López?

María Alejandra López se ha desempeñado como modelo y ha participado en diferentes concursos nacionales e internacionales.

Su recorrido comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza y obtuvo el título de primera princesa. Ese mismo año ganó Reina Hispanoamericana.

En 2014 conquistó Miss Caraïbes Hibiscus y, en 2015, fue elegida Miss Mundo Colombia, lo que le permitió competir en Miss Mundo. En 2021 regresó a Miss Universe Colombia y quedó como primera finalista.

En 2023 participó en Miss Grand International, celebrado en Vietnam, donde obtuvo el puesto de segunda finalista. Finalmente, en octubre de 2026 consiguió la corona de Miss Universe Colombia y el pase al certamen internacional.