Aprovechando que estamos entrando al fin de año, se dio a conocer el regreso de ¿Quién es la Máscara? 2026, con fecha de estreno e investigadores.

Si eres fan de ¿Quién es la Máscara? 2026, a continuación te daremos todos los detalles al respecto del regreso de este reality show.

Fecha de estreno de ¿Quién es la Máscara? 2026

¿Quién es la Máscara? 2026 se estrenará el próximo domingo 11 de octubre a las 8:30 p.m., a través de:

Las Estrellas

Univision

ViX

Se espera que ¿Quién es la Máscara? 2026 tenga un buen recibimiento de parte del público, pues las anteriores temporadas han sido muy exitosas.

En esta ocasión, el reality show se estrenará en lo que se denomina la temporada de fin de año, la cual suele ser la segunda mejor después de verano.

Esto debido a que las festividades de esta temporada son más de corte íntimo, lo que hace que la gente se quede en casa la gran parte del día, contrario a lo que pasa en primavera.

Por lo mismo, se espera que el reality show esté en pantalla hasta las últimas semanas de 2026 , que es cuando terminan todos los programas de este tipo.

¿Quiénes serán los investigadores de Quién es la Máscara 2026?

Además de la fecha de estreno, ¿Quién es la Máscara? 2026 reveló a sus 4 investigadores de esta temporada, así como al presentador.

Los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2026 serán:

¿Quién es la mascara? 2026 (@quieneslamascara)

Mientras que Omar Chaparro se mantendrá como el presentador oficial del programa, como ha sido en temporadas anteriores.

Destaca el regreso de Yuri, quien se había mantenido ausente del show desde hace varias temporadas, mientras que Mauricio Ochmann entra en reemplazo de Carlos Rivera.

Juanpa Zurita y Anahí son los investigadores con más tiempo en el panel del programa, siendo bastante queridos por la audiencia en general desde las primeras temporadas.