Tras el anuncio de la primera temporada de la serie de Harry Potter en HBO Max, el presidente y director ejecutivo de la plataforma de streaming, confirmó que la segunda entrega ya se está preparando.

Casey Bloys compartió que HBO Max no quiere que los fans de Harry Potter tengan que esperar demasiado entre una temporada y otra, de modo que la segunda ya se está escribiendo.

Serie de Harry Potter en HBO: La segunda temporada ya está en progreso

HBO Max anunció la fecha en que se estrenará la primera temporada de la serie de Harry Potter que adaptará “La Piedra Filosofal” adelantando que planean entregas un tanto continuas.

En una entrevista con The Times, el presidente de HBO Max reveló que la segunda temporada de la serie de Harry Potter ya está en escritura de guión, pese a que faltan ocho meses para que se estrene la primera.

Casey Bloys explicó que su objetivo no es que tenga que pasar demasiado tiempo entre una temporada y otra, aunque dejó claro que tampoco se estrenará una por año.

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El presidente de HBO Max argumentó que se están dando prisa en la producción de la serie porque los “niños” actores de Harry Potter “están creciendo” y quieren hacer larga la temporalidad de infancia.

La noticia ha entusiasmado mucho a los fans de Harry Potter, pues además de que esto implica revivir el mundo mágico, también han argumentado que la producción de la serie es mucho más cercana a los libros de J.K.Rowling, que las películas.