Garance Authié es una modelo francesa que representará a su país en Miss Universo 2026. Fue designada Miss Universe France en octubre de 2026, después de llegar a la etapa final de selección.

Su trayectoria combina el modelaje internacional con una formación académica en negocios y administración.

Comenzó a desfilar cuando tenía nueve años y ha participado en campañas para marcas de moda, entre ellas GUESS y Marciano by Guess.

¿Quién es Garance Authié?

Garance Authié es una modelo francesa originaria de París, en la región de Isla de Francia.

Su nombramiento ocurrió el 18 de octubre de ese año, cuando la organización Miss Universe France la eligió entre las tres finalistas de su proceso nacional.

Su designación se produjo después de que la organización tradicional Miss France anunciara que dejaría de enviar a su ganadora al concurso internacional, por lo que Francia estableció un proceso independiente para elegir a su representante.

Garance Authié (Instagram | Garance Authié (@garance.authie))

¿Cuántos años tiene Garance Authié?

Garance Authié tiene 22 años, de acuerdo con la ficha oficial de Miss Universe France 2026.

La organización no publica su fecha de nacimiento completa, por lo que no es posible establecer con certeza el día y el mes en que nació.

¿Quién es el novio de Garance Authié?

Garance Authié mantiene su vida sentimental con discreción y no ha confirmado públicamente una relación de pareja.

¿Quiénes son los hijos de Garance Authié?

No existe información pública sobre hijos de Garance Authié.

¿Cuál es el signo zodiacal de Garance Authié?

No se conoce públicamente la fecha de nacimiento completa de Garance Authié, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal sin especular.

¿Qué estudió Garance Authié?

Garance Authié cuenta con formación universitaria en IE University, en Madrid, España, donde obtuvo una licenciatura. También estudió en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos.

Posteriormente completó un Master in Management en London Business School, en Reino Unido, mientras desarrollaba su carrera como modelo.

Antes de ingresar a la universidad, obtuvo su bachillerato francés con mención honorífica a los 17 años.

Garance Authié (Miss Universe France)

¿En qué ha trabajado Garance Authié?

Garance Authié comenzó su trayectoria en el modelaje cuando tenía nueve años, al participar en su primer desfile.

Entre sus colaboraciones profesionales se encuentran campañas para GUESS y Marciano by Guess, además de participaciones en proyectos relacionados con moda y publicidad.

También tiene intereses en el emprendimiento, las finanzas, el arte y la moda. Practica danza clásica, equitación y piano, además de disfrutar actividades relacionadas con el mar, como el buceo y la navegación.

En el ámbito social, colabora con Plan International France, organización que trabaja por los derechos de las niñas y el acceso a la educación.