Dominga López es una modelo y reina de belleza chilena originaria de Viña del Mar. En agosto de 2026 obtuvo el título de Miss Universo Chile, después de competir como representante de esa ciudad en Miss Universo.

Su trayectoria combina el periodismo, el modelaje y las artes escénicas. También ganó notoriedad por participar en videoclips y presentaciones del cantante urbano Kidd Voodoo, donde interpretó al personaje conocido como el “ángel negro”.

¿Quién es Dominga López?

Dominga López es una periodista, modelo y actriz chilena nacida en Viña del Mar. En 2026 fue elegida Miss Universo Chile, por lo que obtuvo el derecho de representar a su país en la edición internacional del concurso.

La joven ha desarrollado una trayectoria vinculada con la comunicación, la moda y las artes escénicas.

Además, impulsa el proyecto social “Atrévete a ser Tú”, enfocado en la prevención del bullying y el fortalecimiento de la autoestima entre niños y adolescentes.

Dominga López (Miss Universo Chile)

¿Cuántos años tiene Dominga López?

Dominga López tiene 25 años, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Miss Universo Chile.

¿Quién es el novio de Dominga López?

Dominga López mantiene su vida sentimental en privado. No hay información que confirme una pareja o novio.

¿Quiénes son los hijos de Dominga López?

Dominga López no tiene hijos.

¿Cuál es el signo zodiacal de Dominga López?

Se desconoce la fecha de nacimiento completa de Dominga López, por lo que no es posible determinar con certeza su signo zodiacal.

¿Qué estudió Dominga López?

Dominga López estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo, en Chile, donde obtuvo la licenciatura en Comunicación Social.

Además de su formación universitaria, realizó estudios de teatro, teatro musical y actuación, disciplinas relacionadas con su trayectoria artística y su trabajo frente a las cámaras.

Dominga López (Miss Universo Chile)

¿En qué ha trabajado Dominga López?

Dominga López ha trabajado como periodista, modelo y actriz. Comenzó su carrera en el modelaje desde joven y participó en proyectos de alta costura y campañas publicitarias, tanto en Chile como en otros países.

En el ámbito artístico alcanzó reconocimiento por interpretar al “ángel negro” en videoclips y espectáculos del cantante urbano Kidd Voodoo. También participó en presentaciones realizadas en escenarios como:

Movistar Arena

Festival de Viña del Mar

Estadio Chinquihue

En agosto de 2026 fue coronada Miss Universo Chile, después de representar a Viña del Mar en la competencia nacional. Con este título se convirtió en la encargada de llevar la bandera chilena a Miss Universo 2026.