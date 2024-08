¿Qué enfermedad tiene Arath de la Torre? El actor y conductor de televisión pidió su salida de La Casa de los Famosos México 2024, anteponiendo su salud mental.

Arath de la Torre -de 49 años de edad- sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2024 al anunciarles su decisión de abandonar el reality show.

Esto sucedió horas después de una fuerte discusión entre los integrantes de los cuartos Mar y Tierra, ocurrida la madrugada del 6 de agosto.

En la que se lanzaron graves señalamientos y acusaciones entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Entre los comentarios que más han causado indignación en La Casa de los Famosos México 2024, están los de Adrián Marcelo, de 34 años de edad.

Quien atacó a Arath de la Torre y a Gala Montes -de 23 años de edad- por sus problemas de salud mental.

Ante ello, el conductor anunció a sus compañeros su deseo de salirse de La Casa de los Famosos México 2024.

“Yo ya pedí mi renuncia formal de salir del juego, porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad, no quiero equivocarme en ese sentido... Yo ya pedí formalmente mi renuncia, porque tengo el derecho de hacerlo, asumo la responsabilidad total, yo no puedo seguir jugando así”.

Arath de la Torre