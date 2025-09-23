La famosa plataforma de streaming, Netflix ya emociona a los fans de la serie live action One Piece.

Tras confirmar el arco de Loguetown en la temporada 2 de One Piece, misma que llegará a Netflix en 2026.

Estas son las primeras imágenes del arco de Loguetown en la temporada 2 de One Piece para Netflix

Los fans de la aclamada historia de One Piece en su serie live action para Netflix ya tiene las primeras imágenes de la temporada 2 que ya emociona.

Pues se ha confirmado el arco de Loguetown en la temporada 2 de One Piece, la misma que también es llamada la ciudad del principio y el fin.

Por lo que podemos ver cómo es que es la plaza de la ejecución, el mercado y la atmósfera festiva de la ciudad portuaria Loguetown.

Asimismo, la confirmación del arco de Loguetown en la temporada 2 de One Piece nos adelanta escenas esperas para el rumbo de los navegantes de los Sombrero de Paja hacia la Grand Line.

Además de que veremos la introducción de nuevos personajes con el arco de Loguetown en la temporada 2 de One Piece, tales como a:

Smoker

Nico Robin

Laboon

This is where the age of pirates began. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/oZM5o8e1Kj — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 23, 2025

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de One Piece, el arco de Loguetown en Netflix?

Por ahora la plataforma de streaming Netflix ha precisado que el estreno de la temporada 2 de One Piece, el arco de Loguetown será en 2026.

Sin embargo, aún se desconoce la fecha precisa con el día y el mes en 2026 para ver la temporada 2 de One Piece con el arco de Loguetown.

Loguetown, la ciudad del principio y el fin… pic.twitter.com/Bm8PSwYjnS — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 23, 2025

Arco de Loguetown no es el único que veremos en la temporada 2 de One Piece de Netflix

Pese a que ya tenemos el primer vistazo del arco de Loguetown, la temporada 2 de One Piece de Netflix abarca más.

Ya que en anteriormente se precisó que temporada 2 de One Piece los arcos a ver serán: