Luego de mucha espera, Mel Gibson poco a poco va liberando nuevos detalles de “La Resurrección de Cristo”, la segunda parte de su película de 2004.

Recientemente Mel Gibson liberó la primera imagen de “La Resurrección de Cristo”, la cual muestra una escena importante en la historia de Jesús.

¿Cómo es la primera imagen de “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson?

La primera imagen de “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson nos muestra a Jesús caminando en un monte, liderando a todos sus fieles.

La Resurrección de Cristo (Icon Productions)

Es fácil señalar que esta imagen de “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson corresponde al momento después de que Jesús revive, tras estar tres días muerto luego de la crucifixión.

Siendo el momento donde Jesús llama a todos sus fieles al Monte de los Olivos, donde posteriormente asciende al cielo, según se narra en el relato bíblico.

Otra cosa a destacar es la caracterización de Jim Caviezel, quien se mantiene perfectamente en personaje, como sucediera hace más de 20 años.

Demostrando que aún está en tono para hacer el papel de Jesús, evitando los clásicos problemas de la secuelas a destiempo, donde se nota el paso del tiempo y edad en actores.

¿Cuándo se estrena “La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson?

“La Resurrección de Cristo” de Mel Gibson se estrenará en 2027, siendo una película de dos partes que llegarán el mismo año con una separación de unos cuantos meses.

A principios de 2027 se estrenará la primera película de “La Resurrección de Cristo”, que mostrará el viaje de Jesús en el otro mundo, así como lo que sucedió en los tres días de su muerte.

La segunda parte de “La Resurrección de Cristo” llegará a finales del mismo año, presentando desde el momento que sale de su tumba, hasta su ascenso al cielo.

Se trata de una de las películas más anticipadas de 2027, no solo por todo lo que implica su temática, también por ser el regreso de Mel Gibson dirigiendo una obra mediática.