Como parte de la promoción de Las Muertas, su nueva serie de Luis Estrada, Netflix colocó una exposición en la Cineteca Nacional de la CDMX.

Si te interesa acudir a la exposición de Las Muertas de Netflix en la Cineteca Nacional, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

¿Cuándo estará la exposición de Las Muertas de Netflix en la Cineteca Nacional?

De acuerdo con la información oficial, la exposición de Las Muertas de Netflix estará en la Cineteca Nacional:

Fecha: Del 9 al 29 de septiembre de 2025

Horario: lunes a domingo, de 12:30 p.m. a las 9:00 p.m.

Exposición de Las Muertas de Netflix (@netflixlat)

Se mantendrá en la sala 2 del recinto durante los días mencionados anteriormente; asimismo la entrada será libre para todos los visitantes.

La exposición contará con fotos del detrás de cámaras de la producción, además de piezas documentales del caso que inspiró tanto al libro como a la serie.

Además de diversos objetos que fueron usados en el show, así como semblanzas de actores, el director Luis Estrada, y el escritor Jorge Ibargüengoitia.

¿En qué sede de la Cineteca Nacional está la exposición de Las Muertas de Netflix?

Actualmente la Cineteca Nacional cuenta con 3 sedes diferentes, la exposición de Las Muertas de Netflix está en la Cineteca Nacional México.

La Cineteca Nacional México se ubica en Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX .

También es conocida coloquialmente como “Cineteca Nacional Coyoacán”, y es la sede principal del conjunto cinematográfico, que se ha mantenido activa desde 1974.

Comentamos esto para que no te confundas y puedas llegar fácilmente al lugar, así como ver sin ningún problema la exposición que se ha colocado al respecto.

Hay que señalar que fuera de esta exposición, no habrá más contenido de la serie en el recinto, no se pasarán capítulos ni metraje especial de la obra.

Las Muertas se estrenará en Netflix el próximo 10 de septiembre de 2025.