Sarah Michelle Gellar informó que la plataforma Hulu canceló la esperada secuela de Buffy, la cazavampiros.

La nueva producción que llevaría el nombre de Buffy: New Sunnydale pretendía expandir el universo de la famosa cazavampiros.

“Me da mucha pena tener que compartir esto, pero quería que todos lo supieran de mí. Lamentablemente, Hulu ha decidido no seguir adelante con Buffy: New Sunnydale” Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Gellar confirma que Hului decidió cancelar la secuela de Buffy, la cazavampiros

A través de un video, Sarah Michelle Gellar confirmó que la esperada secuela de Buffy, la cazavampiros fue cancelada.

De acuerdo con la actriz, quien dio vida a la cazadora Buffy Summers durante siete temporadas, Hulu decidió no avanzar con la serie tras evaluar el piloto.

Sarah Michelle Gellar expresó su tristeza porque el proyecto no seguirá adelante en la plataforma, sin embargo agradeció especialmente a la directora Chloé Zhao por haberle devuelto la ilusión de regresar al personaje de Buffy.

“Nunca pensé que volvería a encontrarme en la piel de Buffy… y gracias a Chloé recordé cuánto la quiero y lo que significa para mí y para todos ustedes. Esto no cambia nada de eso” Sarah Michelle Gellar

Aunque la secuela de Buffy, la cazavampiros no continuará por ahora, fuentes cercanas han señalado que hay un gran interés por la franquicia.

Por lo que la puerta continuará abierta a futuras propuestas relacionadas con el universo de Buffy.

Sarah Michelle Gellar terminó su mensaje con un guiño a todos los fanáticos de Buffy, la cazavampiros dejando que su amor por la franquicia y los fans sigue intacto.

“Y les prometo que, si llega el apocalipsis, aún puedes enviarme un mensaje” Sarah Michelle Gellar

Así se había planeado la secuela de Buffy, la cazavampiros

Buffy, la cazavampiros fue una serie de ficción que marcó a toda una generación de fans, quienes esperaban con ansias el regreso de esta historia.

La serie original se emitió entre 1997 y 2003, seguida por el exitoso spin-off Angel.

La secuela de Buffy, la cazavampiros había sido anunciada en febrero de 2025 como un episodio piloto en desarrollo para Hulu.

Chloé Zhao iba a dirigir y ejercer como productora ejecutiva del proyecto, que se estaba preparando junto a 20th Television y Searchlight Television.

Con guion de las escritoras Nora y Lilla Zuckerman, además de la producción de la compañía Sandollar Entertainment.

Sarah Michelle Gellar regresaría como Buffy aunque en un papel recurrente, mientras que se presentaría a una nueva cazadora interpretada por Ryan Kiera Armstrong, quien llevaría el rol central de la historia.

El reparto del piloto incluía también a:

Faly Rakotohavana

Ava Jean

Sarah Bock

Daniel Di Tomasso

Jack Cutmore-Scott

En entrevistas previas, Sarah Michelle Gellar se habría mostrado “entusiasmada” con el equipo creativo y la visión del reboot.