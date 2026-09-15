Matthew Rhys ha hecho historia en los premios Emmy 2026, celebrados la noche del lunes desde Peacock Theater en Los Ángeles, California.

El actor británico, de 51 años, se convirtió en el primero en alzar dos premios en una velada, en este caso, en la 78.ª edición los Emmy 2026.

Matthew Rhys consiguió la estatuilla en la categoría Mejor Actor Principal en una Miniserie, Serie de Antología o Película por The Beast in Me, el thriller de Netflix, centrado en un promotor inmobiliario envuelto en sospechas de femicidio.

También ganó el premio como Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia por su trabajo en Widow’s Bay, programa disponible en Apple TV+, en el que personifica al indeciso alcalde de una isla costera asediada por fenómenos paranormales.

Matthew Rhys hace historia en los Emmy 2026 (Richard Shotwell / AP / AP Photo/Richard Shotwell)

Era casi seguro que el actor ganaría con Widow’s Bay, pero fue una gran sorpresa cuando también ganó con The Beast in Me. Estos dos reconocimientos completan la trilogía iniciada en 2018 con su triunfo dramático por encarnar al espía soviético Philip Jennings en The Americans.

Matthew Rhys es el primer actor en ganar doble estatuilla en categorías principales en la misma edición del Emmy

A la fecha, ningún actor había conseguido dos estatuillas en dos categorías principales de actuación en la misma edición del Emmy.

La última vez que un actor fue nominado en dos categorías principales de actuación en los premios Emmy fue en 1995.

Ese año, John Goodman, de 74 años, fue nominado en la categoría de comedia por Roseanne y en la categoría de Miniserie o Especial por Kingfish: A Story of Huey P. Long.

Este logro lo convirtió en uno de los poquísimos actores masculinos en la historia de la televisión en competir simultáneamente como Actor Principal en ambos géneros durante una misma gala.

Desafortunadamente, John Goodman no consiguió ningún premio esa noche.