Una noticia triste para los fans de la animación y Nickelodeon, pues Paramount ha cancelado Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo, la secuela de la serie original de mediados de los 2000.

De acuerdo con los reportes, la cancelación de Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo se debió a los cambios que sucedieron en Paramount tras la llegada de David Ellison a mediados de 2025.

Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo (Nickelodeon)

Compra de Paramount provocó la cancelación de Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo

De acuerdo con Lindsay Katai, productora de Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo, la cancelación se debió a la llegada de David Ellison a Paramount.

En una serie de mensajes en X, que se borraron posteriormente, Lindsay Katai señala que ella estaba trabajando en Nickelodeon, presumiblemente en Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo, cuando se dio la compra de Paramount.

David Ellison dio una plática y aseguró que todo seguiría como hasta ahora, principalmente en lo que se refiere a CBS, el canal de noticias de Paramount.

Sin embargo, la poco tiempo hubo movimientos en CBS News, lo que provocó un efecto dominó que acabó con Skydance Animation cancelado la segunda temporada de la serie, a pesar de que ella estaba trabajando en esta.

No solo eso, menciona que la cancelaron a nueve meses de que terminara su contrato con la productora; es decir, se quedó sin funciones más de medio año antes de lo acordado.

Paramount ni siquiera “canceló” como tal a Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo

Lo peor para Lindsay Katai es que Paramount en realidad no “canceló” oficialmente a Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo, simplemente dejaron la serie en “visto”.

Es decir, pusieron en pausa indefinida a Los Padrinos Mágicos: Un Nuevo Deseo; saben que está ahí, pero no le hacen caso como tal en este momento.

Si bien esto deja una posible puerta abierta para que el proyecto se retome en el futuro, en realidad es poco probable, pues no parece que sea una prioridad para la actual administración.

Esta cancelación de Paramount sorprende a muchas personas, pues la serie tenía una buena recepción de los fans originales, además de capturar a una nueva audiencia, algo que pocas veces logran los reboots y remakes actuales.