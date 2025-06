Laura Bozzo revela a Sergio Mayer en YouTube que hubo casos falsos en su programa de televisión

Laura Bozzo soltó la sopa en el pódcast “Políticamente imprudente” de Sergio Mayer que se transmite por YouTube.

Ante Sergio Mayer, de 59 años de edad, Laura Bozzo admitió que hubo casos falsos en su famoso programa.

“Yo no puedo mentir”, dijo Laura Bozzo sin imaginar que su declaración la aprovecharía Sergio Mayer para descubrir si el famoso programa de la veterana conductora fue “show o realidad”.

Cuestionamiento que puso en jaque a Laura Bozzo, quien tuvo que decirle la verdad a Sergio Mayer.

De acuerdo con la conductora, de 73 años de edad, en Perú su programa era real aún cuando los casos se adornaban, es decir, se exageraban.

No obstante, la mecánica de Laura en América cambió, Laura en México pasó a ser mitad verdad y mitad mentira.

"Era muy complicado controlar a todos los investigadores entonces hacían parte de casos reales y partes de casos no reales"

Esto no lo sabía Laura Bozzo, quien dice confiaba ciegamente en su equipo.

“Hubo un momento en que empezaron a armar los casos, yo no sabía, te lo juro, yo creía en mi equipo, hasta que me di cuenta de que no"

Laura Bozzo