ViX ha liberado el último tráiler de la esperada serie de Laura Bozzo, cuyo estreno está programado para finales de agosto.

La serie de Laura Bozzo promete emociones fuertes, retratando desde los momentos más épicos hasta los más controversiales de la famosa abogada.

La producción combina testimonios, archivos inéditos y entrevistas exclusivas. Si ya la quieres ver, aquí te tenemos el adelanto de la serie de Laura Bozzo.

Laura Bozzo (@laurabozzo_of / Instagram)

Laura Bozzo: ¿Por qué aceptó hacer una serie sobre su vida?

La serie de Laura Bozzo se estrena el próximo jueves 28 de agosto en ViX, donde estará disponible desde las 20:00 horas de México.

¿Por qué, siendo tan polémica, Laura Bozzo accedió a realizar esta docuserie que podría revivir los momento más dolorosos de su vida?

En entrevistas, Laura Bozzo dijo que su deseo siempre ha sido que el público conozca todas sus facetas para inspirar a personas con historias coo la suya a nunca rendirse.

“Este documental no se trata de mí, se trata de mostrar que no hay edad para empezar de nuevo y que, por más desgracias que pases, puedes salir adelante”, comentó.

Uno de los momentos que la serie de Laura Bozzo retratrá es el arresto domiciliario al que en 2002 estuvo sujeta durante tres largos años en un estudio de televisión, acusada vínculos con el régimen de Alberto Fujimori y de haber recibido dinero ilícito.

Laura Bozzo (Laura Bozzo Instagram @laurabozzo_of)

Laura Bozzo: Qué se puede esperar de su serie biográfica?

El tráiler de la serie de Laura Bozzo no sólo se centra solo en la polémica; también ofrece un recorrido por su vida, desde sus inicios en la televisión hasta los escándalos más sonados.

La serie, según lo muestra su tráiler, contará con testimonios de personas muy cercanas a Laura Bozzo, como:

Su hija Alejandra de la Fuente, de 36 años de edad

Cristian Suárez, su expareja

Su amiga, la actriz Maribel Guardia, de 6t años de edad,

Entre otros personajes que dejaron huella en la vida de Laura Bozzo, “la abogada de los pobres”.

La serie de Laura Bozzo se estrena el 22 de agosto, exclusivamente por la plataforma de streaming ViX.