Las Estrellas bailan en Hoy: Solo falta un día para conocer a los primeros eliminados de ‘Campeón de Campeones’ y estas son las tres últimas parejas que se presentaron en la pista de baile.

Este jueves 13 de octubre regresó Las Estrellas bailan en Hoy con las últimas parejas que faltaban por presentarse en la pista de baile en esta nueva temporada. Aunque era el último día de presentaciones no faltaron los problemas entre las parejas.

En esta ocasión, las parejas se encuentran preparando para evitar ser los primeros eliminados. Además de las calificaciones, los votos del público serán indispensables para evitar que los famosos salgan de la competencia.

Este día le tocó el turno a los campeones de la última temporada, una de las parejas más populares y una nueva pareja:

Toñita de 42 años de edad y Tony Garza

Manelyk de 33 años de edad y Luis Caballero, mejor conocido como “El Potro” de 30 años de edad

Violeta Isfel de 37 años de edad y Luis Fernando Peña de 40 años de edad

Violeta Isfel y Luis Fernando Peña se convierten en los ganadores de Las Estrellas bailan en Hoy (Twitter @programahoy)

Toñita recibe comentario gordofóbico por parte de su compañero Tony Garza

Toñita y Tony Garza son una de las nuevas parejas de Las Estrellas bailan en Hoy, aunque ya habían estado en el concurso es la primera vez que les toca bailar juntos.

Aunque Toñita se dijo muy feliz de estar con Tony Garza, durante sus ensayos denunció a su compañero por hacerle un comentario gordofóbico.

Y es que Toñita señaló que Tony Garza le dijo: “no comas porque me vas a pesar”. En ese momento la cantante destacó que es como si le hubiera dicho que estaba gorda.

Ese comentario le molestó a Toñita quien de inmediato le señaló que ella podía comer lo que quisiera que era su cuerpo.

Galilea Montijo le pidió a Tony Garza que no limitará a Toñita con la comida, por lo que él solo señaló que no era en ese sentido y que solo quería que no se sintiera pesada en el ensayo.

Al final de su baile Toñita besó a Tony Garza y destacó que había sido por la emoción del baile.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Toñita y Tony Garza en su primer baile en ‘Campeón de Campeones’:

Andrea Legarreta: La conductora señaló que le encantó la pareja y que Toñita y Tony Garza se ayudaban mutuamente.

También destacó que Toñita y Tony Garza se coordinaron perfectamente y ambos hicieron cosas nuevas mostrando que vienen con todo. Les dio un 9 de calificación.

Latin Lover: Le gustó la pareja y puntualizó que pudieron trasmitir sus emociones a la audiencia, pero le pidió a Toñita subirse un poco más pues Tony Garza tiene mucha energía. Les dio un 9 de calificación.

Ema Pulido: A la jueza le gustó la energía y la música. Pero recordó los problemas que tuvo con Toñita la temporada pasada y le pidió que no hiciera sus panchos.

La jueza les pidió a Toñita y Tony Garza mejorar, pues su coreografía no fue para ganar, pero destacó que tuvieron un buen inicio. Les dio un 6 de calificación.