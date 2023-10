A casi un mes del estreno de Las Estrellas bailan en Hoy 2023 ya se despidieron dos parejas, por lo que los famosos esperan seguir demostrando por qué deben de continuar en la competencia.

Tras la presentación de dos parejas, este martes 24 de octubre llegaron a la pista de baile tres nuevas parejas que buscan sorprender a los jueces y al público.

Ya en la cuarta semana de Las Estrellas bailan en Hoy 2023, las tensiones en la competencia de baile son más visibles.

Y no solo entre las parejas, sino que los jueces ya empiezan a mostrar sus problemas a tener diferentes opiniones sobre las coreografías de los famosos.

Tras su pelea con Ema Pulido, Andrea Legarreta aclaró que no tiene problemas con la juez, pero se le pareció injusta su calificación.

Ema Pulido puntualizó que a ella no le gustó la coreografía y dice de frente lo que piensa porque no le tiene miedo a nadie y ya tiene mucha experiencia para alabar lo que quiere ver en la pista y lo que no.

Por su parte, Latin Lover salió en defensa de Ema Pulido al recordar la gran trayectoria que tiene en el baile y pidió que se respetará su opinión.

En medio de rumores sobre un posible repechaje, las parejas buscan no convertirse en la tercera pareja eliminada de Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Estas fueron las parejas que se presentaron este martes 24 de octubre en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Gabriela Goldsmith de 60 años de edad y Eduardo Barajas de 27 años de edad Nashla de 29 años de edad y Roberto Carlo de 37 años de edad Dania Méndez de 31 años de edad y Marco León de 31 años de edad

Las Estrellas bailan en Hoy 2023 (@programa_hoy / Twitter )

Dania Méndez tiene fuerte pelea con su mamá porque no quiere abandonar Las Estrellas bailan en Hoy

En las últimas semanas, Dania Méndez mostró que no se encontraba al cien ya que se le había abierto un punto de la reciente operación a la que se había sometido.

A mediados de agosto, Dania Méndez compartió que había sido operada de emergencia tras la explosión de un implante mamario.

Con el baile, Dania Méndez no ha podido recuperarse por completo y eso le ha causado graves problemas.

Sin embargo, Dania Méndez señaló que no ha podido ir con su cirujano ya que se encuentra en Guadalajara, pero la producción de Hoy se ofreció a conseguirle uno en la CDMX.

Al ver que su hija se encontraba lastimada, la mamá de Dania Méndez le habría pedido que tomará en cuenta su salud.

Pero, Dania Méndez se molestó pues aseguró que no quiere dejar Las Estrellas bailan en Hoy pues están haciendo un gran papel.

Entre lágrimas, Dania Méndez puntualizó que seguirá en Las Estrellas bailan en Hoy hasta que su salud se lo permita.

Dania Méndez y Marco León hicieron una muy buena presentación derrochando gran sensualidad, sin embargo Nashla les señaló que les faltó un beso.

Tras la petición de su compañera, Dania Méndez y Marco León destacaron que no lo iban a hacer.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Dania Méndez y Marco León en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Agradeció que se olvidaron de los problemas al llegar a la pista de baile y destacó que son una pareja muy linda ya que muestran mucha conexión.

Les dio un 9 de calificación.

Roberto Mitsuko: Aplaudió su sensualidad y entrega, pues mostraron lo que es la bachata y lograron interpretar muy bien.

Les dio un 9 de calificación.

Latin Lover: Destacó que tuvieron muy buena conexión y consideró que fue la mejor coreografía de esta semana.

Les dio un 9 de calificación.

Ema Pulido: Aunque destacó que fue un buen número, les criticó que fue muy tímido su sensualidad y no lograron convencerla.

Les dio un 7 de calificación.

Hoy @Marc0le0n y @dania_mdz bailaron una bachata llena de sensualidad y obtienen 34 puntos 🔥💃#LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/qXw5X9vRQo — Programa Hoy (@programa_hoy) October 24, 2023

Nashla y Roberto Carlo ya se quedan a dormir en la televisora para ensayar más en Las Estrellas bailan en Hoy

Luego de algunos comentarios que han recibido, Nashla y Roberto Carlo se quedan a dormir en la televisora para poder ensayar más y de esta manera sorprender a los jueces.

Por su parte Roberto Carlo se mostró feliz de que Nashla ya no se encuentre peleando con los participantes de Las Estrellas bailan en Hoy y es que de esta manera se mantiene centrada en el baile.

Nashla bromeó con el hecho de que sea considerada como la villana de Las Estrellas bailan en Hoy.

Sin embargo, Roberto Carlo se desvaneció después de su presentación por falta de aire.

No es la primera vez que a Roberto Carlo le pasa, por lo que aclaró que es un problema que tiene y que ya está trabajando para que no le pase.

Roberto Carlo explicó que por la energía que pone le cuesta trabajo respirar y le ha pasado en varias producciones.

Roberto Carlo (@programahoy / Instagram )

Estas fueron las calificaciones que recibieron Nashla y Roberto Carlo en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Le gustó lo que vio en la pista de baile y les agradeció que pusieran toda su energía.

Les aplaudió que les hayan sacado una sonrisa y que hayan mostrado gran alegría.

Les dio un 9 de calificación.

Roberto Mitsuko: Destacó que se sintió la hora de ensayos que tuvieron pues mostraron gran energía y fuerza.

Les dio un 8 de calificación.

Latin Lover: Aplaudió la energía que mostraron, pero les pidió no bajar los brazos pues la competencia se va muy rápido.

Les dio un 8 de calificación.

Ema Pulido: Le gustó que hicieran fluidos los movimientos, pero les pidió que contarán una historia pues no les dice nada su coreografía.

Les dio un 7 de calificación.

Eduardo Barajas se pelea con Gabriela Goldsmith por el descanso en Las Estrellas bailan en Hoy 2023

Tras convertirse en una de las sorpresas de Las Estrellas bailan en Hoy 2023, Gabriela Goldsmith y Eduardo Barajas quieren seguir en la competencia.

Sin embargo, Gabriela Goldsmith y Eduardo Barajas ya empezaron amostrar sus diferencias.

Y es que mientras Eduardo Barajas quiere descansar, Gabriela Goldsmith pide ensayar más para no estar en riesgo el viernes.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Gabriela Goldsmith y Eduardo Barajas en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Consideró que tuvieron momentos muy buenos, pero cree que este baile no los favoreció tanto como otros.

Les dio un 8 de calificación.

Roberto Mitsuko: Puntualizó que aunque se valora su esfuerzo y se ve su trabajo, la coreografía no fue muy favorable.

Les dio un 7 de calificación.

Latin Lover: Destacó que se vieron las ganas, pero habrá otros géneros en los que puedan lucir más.

Les dio un 7 de calificación.

Ema Pulido: Les pidió seguir trabajando pues en los géneros que no conocen no investigan cómo se hace y en la pista se ve que no saben más de lo que bailan.

Les dio un 6 de calificación.