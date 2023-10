Continúa la competencia de Las Estrellas bailan en Hoy y este 23 de octubre se presentan dos nuevas parejas, pero Agustín Fernández fue exhibido de usar el ligue como táctica de distracción.

Tras la eliminación de dos parejas, el concurso de baile continúa con 22 famosos que buscan llegar a la final de Las Estrellas bailan en Hoy 2023.

Andrea Legarreta se mostró feliz de que oficialmente se incorpora a Las Estrellas bailan en Hoy y es que ya podrá dar sus calificaciones.

11 parejas llegan a esta cuarta semana con lesiones y algunas diferencias entre ellos, ¿cómo les irá en esta semana.

Tras la salida de Mariana ‘La Barby’ Juárez de 43 años de edad y Fer Corona de 26 años de edad, Latin Lover pide el regreso del cantante ya sea cuando alguien se lesione o en un repechaje.

Algunos jueces pidieron el regreso de ambos, aunque otros recordaron que si ya habían salido no podían regresar.

Estas fueron las parejas que se presentaron este lunes 23 de octubre en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Briggitte Bozzo de 22 años de edad y Luja Duhart de 37 años de edad

Daniela Parra de 25 años de edad y Rafa Nieves de 35 años de edad

Las Estrellas bailan en Hoy (@programa_hoy / Twitter )

¿Agustín Fernández usa el ligue como una técnica de distracción?

Desde que inició Las Estrellas bailan en Hoy, Agustín Fernández se mostró como una persona que sabe conquistar a las personas.

Incluso Nicola Porcella le recomendó que si no podía vencerlos con el baile, utilizará sus técnicas de ligue para conquistar a todas y poder llegar a la final.

Agustín Fernández ha llevado a pie este consejo e incluso ya se le conoce como ‘El todas mías’, pues constantemente está usando sus técnicas de ligue para distraer a sus compañeras.

Durante la sección ‘¿De qué me hablas?’ se habló sobre cómo Agustín Fernández está usando el ligue como una táctica.

Y es que ya fue captado coqueteándole a Dania Méndez, quién exhibió que Agustín Fernández se la pasa buscándola en los ensayos.

Dania Méndez aseguró que conoce la táctica de Agustín Fernández, por lo que no le va a servir ya que ella hace lo mismo.

Por su parte Maryfer Centeno destacó que es claro que Agustín Fernández se encuentra divirtiendo.

En la sección ‘¿De qué me hablas?’ también se mostró el enojo de Paulo Quevedo con su coreógrafo porque no le salía un paso.

Incluso Mariana Ávila y Pula Quevedo cambiaron de coreógrafo y es que desde que se presentaron se mostraron como una pareja intensa.

Daniela Parra y Rafa Nieves reciben el apoyo de sus padres y eso los motiva para seguir en la competencia

Daniela Parra y Rafa Nieves aparecieron en la pista de baile luego de que la semana pasada las votaciones del público los favorecieron y lograron salvarse.

Luego de que casi se convierten en la primera pareja eliminada, Daniela Parra y Rafa Nieves han mostrado un avance y han logrado convencer a los jueces.

Daniela Parra y Rafa Nieves felices de que hayan superado la barrera de los 20 puntos y de esta manera lograron dejar los últimos lugares de Las Estrellas bailan en Hoy.

Rafa Nieves recibió una visita muy especial y es que su mamá acudió a echarle porras. Cabe recordar que Héctor Parra ya también se había pronunciado y le había mandado suerte a su hija Daniela Parra.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Daniela Parra y Rafa Nieves en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Aplaudió que Daniela Parra ya se empieza a soltar y que mostraron momentos muy buenos.

Sin embargo, consideró que sus caras todavía muestran un poco de nervios y eso hace que su coreografía se viera mermada.

Les dio un 8 de calificación.

Roberto Mitsuko: Destacó que hubo momentos brillantes, pero otros donde perdían el ritmo por pensar en los pasos que seguían.

Les dio un 8 de calificación.

Latin Lover: Les pidió más movimiento y resaltó que hubo buenas evoluciones, pero les pidió más trabajo para evitar errores.

Les dio un 8 de calificación.

Ema Pulido: Los felicitó por su avance, pero destacó que el nervio los sigue atacando y eso se ve en su baile.

Les pidió disfrutar más y dejarse llevar, para que en su rostro no se vea su preocupación.

Les dio un 7 de calificación.

¿Briggitte Bozzo y Brandon Castañeda son novios? Galilea Montijo toda una tía los regaña por esta importante razón

Tras ganar el primer lugar Briggitte Bozzo y Luja Duhart aseguran que no se confían y que siguen trabajando para seguir con los buenos resultados.

Nuevamente la producción volvió a exhibir el romance entre Briggitte Bozzo y Brandon Castañeda.

Sin embargo, Briggitte Bozzo dejó en claro que solo son amigos y que no hay un romance.

Galilea Montijo no se quedó conforme y llamó a Brandon Castañeda, quien visiblemente nervioso confirmó que solo son amigos.

Al presionarlos por su presunto romance, Briggitte Bozzo reveló que Brandon Castañeda tenía novia.

De inmediato Galilea Montijo regañó a Brandon Castañeda por andar buscando a Briggitte Bozzo cuando ya tiene novia.

Sin embargo, Briggitte Bozzo y Luja Duhart vivieron otro momento complicado, cuando se pelearon los jueces.

Mientras que Ema Pulido criticó su coreografía, Andrea Legarreta cuestionó que a ellos se les castigue cuando han presentado bailes más avanzados.

Visiblemente molesta, Andrea Legarreta puntualizó que Briggitte Bozzo y Luja Duhart han mostrado un nivel más alto que muchas parejas que solo llegan a hacer coreografías sencillas.

Ema Pulido no se quedó callada y contestó que era opinión y les dio una baja calificación, por lo que Andrea Legarreta no dudo en señalar que no era justo.

Estas fueron las calificaciones que recibieron Briggitte Bozzo y Luja Duhart en Las Estrellas bailan en Hoy 2023:

Andrea Legarreta: Alabó su belleza y le pidió a Briggitte Bozzo no auto bloquearse porque ella sola se pone trabas.

Destacó que esta pareja tiene grandes ventajas sobre otras parejas y les pidió que aprovechen eso para su coreografía.

Les dio un 9 de calificación.

Roberto Mitsuko: Resaltó la belleza de Briggitte Bozzo y aseguró que Luja Duhart le ayuda a su compañera a lucirse.

Les dio un 8 de calificación.

Latin Lover: Aplaudió que si vio movimientos de tango y lo bailaron adecuadamente, pero les pidió tener mayor conexión para mejorar su baile.

Les pidió que no tomaran en cuenta distracciones exteriores y solo se concentraran en su baile.

Les dio un 9 de calificación.

Ema Pulido: A diferencia de sus compañeros, no le gustó su coreografía pues consideró que no aprovecharon el escenario.

Criticó que no vio un tango con pasión y les pidió más trabajo.

Les dio un 4 de calificación.