La vida de Giorgio Armani llegará a la televisión en una serie autorizada por la propia casa de moda italiana.

El proyecto biográfico, aún sin título, fue anunciado por la prestigiosa casa productora Lux Vide.

Vida de Giorgio Armani llegará a la televisión en una serie autorizada

La serie de televisión sobre la vida de Giorgio Armani será dirigida por Ferzan Özpetek, realizador conocido por títulos como El Hada Ignorante y Diamanti.

Ferzan Özpetek conoció a Giorgio Armani, así que se espera una visión más intima y humana sobre el diseñador de moda italiano, quien murió el 4 de septiembre 2025.

“Durante muchos años, conocí, admiré y pasé tiempo con Giorgio Armani, tanto en ocasiones oficiales como en encuentros más privados.” Ferzan Özpetek

Giorgio Armani (AGENCIA MÉXICO )

En declaraciones para Variety, Ferzan Özpetek reconoció que llevar a cabo la serie de Giorgio Armani es “un honor emocionante y un desafío” porque implica capturar las múltiples facetas de su personalidad a la que calificó de “compleja, original y cautivadora”.

El proyecto, descrito por algunos como ambicioso, también contará con la participación como guionista de Francesco Arlanch.

De acuerdo con reportes, la casa de moda Giorgio Armani dará acceso exclusivo a los archivos y creaciones del icónico diseñador con la intención de dar un panorama más amplio de su visión artística.

El anuncio de la serie autorizada de Giorgio Armani llega en medio de la polémica que hay por la producción de Armani: The King of Fashion, del director Bille August.

Se trata de una película que por el momento sigue en producción y que no cuenta con el respaldo de la familia ni de la casa de moda italiana fundada por Armani.