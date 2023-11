¿Recuerdas a Miriam Pataki? Pues la distraída y adormilada mamá de Helga Pataki ha llamado la atención por el mensaje que daba en Hey Arnold.

Sin duda Hey Arnold era una de las series de Nickelodeon que más amamos los niños de los 90′s, pero esta inocencia ocultó algunos detalles que los creadores pusieron en la mamá de Helga Pataki.

Te compartimos la turbia verdad de la mamá de Helga Pataki, que más bien terminó siendo un secreto a voces, que una vez analizado, confirma el terrible detrás de Miriam Pataki.

¿Mamá de Helga Pataki era alcohólica? Ahora el personaje de Hey Arnold tiene sentido

Hey Arnold se convirtió en una de las series más amadas de Nickelodeon y que marcó la infancia de muchos niños en los 90′s. Sin embargo, esta contenía mensajes turbios que nunca fueron percibidos.

Y uno de los personajes más particulares era Miriam Pataki, la mamá de Helga Pataki, la eterna enamorada de Hey Arnold.

La turbia verdad de la mamá de Helga Pataki fue propuesta por ‘Brad Welton’, aunque otros aseguran que simplemente era un secreto a voces sobre Miriam Pataki.

El usuario compartió que esta teoría de los fans de Hey Arnold, quiénes aseguran que la mamá de Helga Pataki era alcohólica.

“Seguido se le ve adormilada, presta poca atención a su hija y tiene un apego a su licuadora con la cual se prepara estos supuestos smoothies”. Brad Welton, usuario de Twitter.

Usuarios expone la verdad de la mamá de Helga Pataki. (Twitter)

Se cree que los creadores de Hey Arnold disfrazaban el consumo del alcohol de Miriam Pataki, con los smoothies que solía prepararse es su licuadora que cargaba para todos lados.

La turbia verdad de la mamá de Helga Pataki, de la serie Hey Arnold. (Especial)

Sumado a la teoría del alcoholismo está que la mamá de Helga Pataki se quedaba dormida en todos lados, perdió su licencia de conducir e incluso tuvo que hacer servicio social obligatorio, cuando se suponía que ella solo era ama de casa.

Expertos en Hey Arnold apuntan que la teoría es confirmada luego de que en un episodio, Miriam Pataki toma las riendas del negocio de Big Bob Pataki, pues se vuelve workaholic.

La turbia verdad de la mamá de Helga Pataki, de la serie Hey Arnold. (Especial)

Es decir, usuarios creen que la mamá de Helga Pataki era muy propensa a desarrollar cualquier tipo de adicción, por ello en aquel momento los ‘smoothies’ pasaron al trabajo excesivo.

Teoría de la mamá de Helga Pataki sería confirmada en un spin off de Hey Arnold que nunca salió

La turbia verdad de la mamá de Helga Pataki se confirmaría en un spin off de Hey Arnold, sin embargo, se cree que este no saldrá a la luz.

Las páginas de fans de Hey Arnold apuntan a la existencia de ‘Los Patakis’, un spin off que se intentó transmitir en Nick at Nite en Estados Unidos, pero no se logró.

El argumento es que los creativos buscaban una serie al estilo de Los Simpson pero con ‘Los Pataki’, sin embargo, lo escrito por el creador de Hey Arnold sobre la familia de la serie, les pareció “muy oscuro”.

El creador de Hey Arnold ofreció la serie a MTV, sin embargo, ahí también fue rechazada por el parecido que tenía con Daria.

Sería en este spin off, que parece nunca saldrá a la luz, donde se mostraría que la mamá de Helga Pataki asiste a AA, en superación a su alcoholismo.

