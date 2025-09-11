Te contamos sobre la trajinera de Merlina en Xochimilco dejó encantados a los fans de la serie de Netflix.

Merlina de Netflix se apoderó de las aguas de Xochimilco en la Ciudad de México con una trajinera temática.

Así es la trajinera de Merlina en Xochimilco

Mediante redes sociales, Netflix Latinoamérica compartió una galería con fotos de la trajinera de Merlina.

El original promocional que navega en las aguas de Xochimilco estará disponible hasta el próximo 16 septiembre.

Cabe mencionar que la trajinera tiene la paleta de colores de la popular serie de Netlix con tonos morados y negros.

En la parte de su arco frontal aparece el nombre de Merlina y debajo “Temporada 2″.

Más arriba se puede leer el logo de Netflix y el vitral de la habitación donde convive Merlina con Enid Sinclair.

El diseño tiene también cuervos en referencia a la Academia Nevermore.

Al interior hay una mesa grande y la parte superior una lámpara.

La trajinera de Merlina en las zonas laterales se ve a Merlina con Dedos y la frase “¿Navegar sobre desechos tóxicos por diversión? Muy bien, México."

Los fans han amado la trajinera de la serie Merlina, que circula para promocionar la serie que estrenó su parte dos el pasado 3 de septiembre.

En caso de que quieras conocer la trajinera de Merlina, todavía estás a tiempo de ir a verla y tomarle algunas fotos.

Además de la trajinera de Merlina, Xochimilco también ha sido parte importante de la producción de Netflix.

Recordemos que en Xocimilco también Tim Burton- de 67 años de edad-filmó el video del tema The Dead Dance de Lady Gaga.

El cual a una semana de haberse estrenado acumula en YouTube más de 20.8 millones de vistas.

The Dead Dance, canción de Lady Gaga para Merlina (Especial)

¿Cuántos capítulos tiene Merlina temporada 2 segunda parte?

La serie de Netflix temporada 2 segunda parte tiene un total de 4 capítulos.

Con ello, la producción completó los 8 episodios de su nueva entrega.

En esta temporada, Merlina se enfrenta a más aventuras y misterios.

Para esta segunda parte, el antagonista fue Isaac Night, quien regresa del pasado y cuya historia se relaciona con los Addams.

Merlina temporada 2 parte 2 (Netflix / HELEN SLOAN/NETFLIX)



