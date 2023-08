Apple TV Plus anunció “Monarch: legado de monstruos”, su serie basada en la franquicia de Godzilla y el Monsterverse, revelando también las primeras imágenes.

Monarch: legado de monstruos de Godzilla expandirá todo lo que hemos visto en las películas ligadas al Monsterverse en los últimos años.

Además de que servirá de puente a la próxima película de la saga, Godzilla x Kong: The New Empire, la cual de momento aún no se encuentra en producción.

Chris Black de edad desconocida y Matt Fraction de 47 años son los encargados del proyecto, mientras que Matt Shakman de 48 años será el director.

Monarch: legado de monstruos, serie de Godzilla (Apple TV+)

¿Dónde ver la serie de Godzilla que reveló sus primera fotos?

Como ya se mencionó, Monarch: legado de monstruos, la serie de Godzilla, será una exclusiva de Apple TV Plus; siendo el primer proyecto del Monsterverse para la plataforma.

Antes de Apple TV Plus, todos los contenidos relacionados a Godzilla y el Monsterverse estaban a cargo de Warner Bros. Discovery y Legendary.

No obstante, recordemos que tras el cambio de administración, la alianza entre Warner y Legendary se disolvió, por lo que esta buscó una nueva casa, encontrándola en esta nueva plataforma.

Si bien esto significa un acceso más restringido, también es sinónimo de una mayor calidad, pues Apple le pone más cuidado a sus producciones que otros estudios actuales.

¿Cuándo se estrena la serie de Godzilla en Apple TV Plus?

Aunque Monarch: legado de monstruos es una de las series más importantes de Apple TV Plus, el servicio no ha dado la fecha de lanzamiento oficial para la serie de Godzilla.

Lo único que ha mencionado Apple TV Plus es que llegará muy pronto, dentro de una oferta que incluye la segunda temporada de Fundación, entre otras cosas.

Monarch: legado de monstruos se desarrolla después de la película de Godzilla de 2014, donde dos hermanos descubren la conexión de su familia con la organización secreta.

Las pistas los llevan al mundo de los monstruos y hasta el oficial del ejército Lee Shaw. La historia se desarrollará a lo largo de varias décadas, iniciando en los 50′s.

Con información de Apple TV Plus.