Godzilla es una de las figuras del cine que se consideran ya como un referente cultural japonesa que, a través de los años ha enamorado a los fans en la pantalla grande pero ¿regresará con una nueva película?

De hecho, este 3 de noviembre los fans celebran el nacimiento de Godzilla quien está cumpliendo 68 años pues la primera película se estrenó en 1954.

Desde entonces se ha considerado a Godzilla como el Rey de los Monstruos que ha generado toda una franquicia en torno al Kaiju .

Y con motivo de esta celebración y a pesar de que Legendary tiene intenciones de seguir expandiendo el Monsterverso con la continuación de Godzilla vs Kong, se ha anunciado una nueva entrega.

La productora de Toho en Twitter, ha anunciado que próximamente habrá una nueva película de Godzilla e incluso ya tiene fecha de estreno.

¿Cuándo regresa Godzilla a los cines?

En el Twitter de Toho, han anunciado que Godzilla tendrá una nueva película que llegará el próximo 3 de noviembre del 2023, es decir en exactamente un año.

Sin contar las películas del Monsterverso, la última película de Godzilla se estrenó en Japón fue la de Shin Godzilla en 2016.

Por lo que ahora la versión japonesa -no de Hollywood- de Godzilla, regresará de nueva cuenta a los cines en 2023.

Aunque no se han dado más detalles de la nueva película de Godzilla a cargo de Toho, se ha dicho que Takahashi Yamazaki será el encargado de dirigir la nueva película de Godzilla.

Entre los trabajos del director que dirigirá la nueva versión japonesa de Godzilla, están ‘Stand by me Doraemon’ y ‘Lupin III: The First’.

Y además de la nueva versión de Toho de Godzilla, también se sabe que hay una serie en camino a Apple TV+ y la próxima Godzilla vs. Kong que no tendrá nada que ver con esta nueva versión del 2023.

Godzilla regresará a los cines en 2023 (@Godzilla_Toho / twitter )