Emilio Osorio, Sergio Mayer, Barby Juárez y Paul Stanley, los nominados de esta semana, tuvieron su cena previa a la expulsión. Reunión que sirvió para arreglar sus diferencias.

Luego de que Jorge Losa, de 33 años de edad, salvara a La Barby Juárez según estaba planeado. Emilio Osorio fue llevado al confesionario donde destapó el sobre dorado que ganó en el juego que La Jefa les puso, el cual consistió en meter un corcho dentro de una copa.

A Emilio Osorio se le dio un beneficio. ‘El niño halcón’ tendrá un punto extra a sus nominaciones, es decir, dará 3 puntos y 2 puntos a quiénes considere no deben estar en el reality show.

No obstante, este beneficio no es transferible. Solo podrá utilizarlo si se salva de ser eliminado y si no lo comenta con ningún integrante de La Casa de los Famosos México.

La Barby Juárez vuelve a ser salvada por Jorge Losa

Aunque por un momento los seguidores del team Infierno creyeron que La Jefa sancionaría a Jorge Losa por consultar y planear con su equipo Cielo la salvación, no fue así.

Al ‘albacete’ no le quitaron su beneficio por lo que nuevamente salvó a La Barby Juárez, de 43 años de edad, quien rompió en llanto ya que no quiere salir de La Casa de los Famosos México.

Por ello los nominados son:

Sergio Mayer, de 57 años de edad

Emilio Osorio, de 20 años de edad

Paul Stanley, de 37 años de edad

Paul Stanley y Sergio Mayer arreglan sus diferencias

La tensión creció en La Casa de los Famosos México, al punto que Paul Stanley estuvo a punto de golpear a Sergio Mayer, por supuesto, se trató de una broma ya que el actor y el conductor de Hoy arreglaron sus diferencias.

Bárbara Torres, de 52 años de edad, logró su objetivo, hizo que Paul Stanley peleara con Sergio Mayer por algo que escuchó y distorsionó. La comediante hizo creer a su compañero que Sergio Mayer menospreció su carrera artística.

La realidad es que el actor reconoció que Paul Stanley conduce actualmente muchos programas algo que lo beneficiará en las nominaciones ya que su apoyo será mayor. Palabras que Sergio Mayer le dijo de frente al presentador.

Una vez aclarado, se abrazaron y acordaron no llevarse lo ocurrido en el juego a la realidad, así como pusieron a sufrir a sus compañeros al fingir una pelea que acabaría en golpes.