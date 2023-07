Aunque Wendy Guevara le tiene cariño a Bárbara Torres no está de acuerdo con su actitud ya que sus drásticos cambios de humor y su intensidad está acabando con la armonía dentro de La Casa de los Famosos México.

Por lo que Wendy Guevara, de 29 años de edad, después de ver como Bárbara Torres provocó una pelea entre Paul Stanley y Sergio Mayer por algo que escuchó a medias, confrontó a la comediante.

Wendy Guevara le pone un alto a Bárbara Torres en La Casa de los Famosos México

En una conversación con Apio Quijano, de 46 años de edad, Wendy Guevara dijo estar en desacuerdo con el actuar de Bárbara Torres, quien jura y perjura que Sergio Mayer la lastimó al gritarle, algo que nunca ocurrió.

Motivo por el que La Perdida le puso un alto a Bárbara Torres, de 52 años de edad, quien ahora se burla de Sergio Mayer, de 57 años de edad, al llamarlo “Che Guevera 4ta generación” y “viejo “aún cuando ella dice estar sufriendo con su edad.

“Te veo muy obsesionada con el juego. Tú no quieres salir. Dices ‘no me nomines, yo me quiero quedar mucho tiempo’, pero ¿qué tiene? Mira como estás. Te pones muy nerviosa en las nominaciones. Yo te veo muy intensa”, dijo la youtuber y enseguida dio un nuevo giro a sus palabras para evitar una pelea.

Wendy Guevara le aseguró a Bárbara Torres que es intensa porque es su personalidad y no tiene nada de malo, pero entrelíneas le hizo saber que no está bien.

Por lo que ‘Excelsa’ se justificó diciendo que todos los comediantes son intensos y dramáticos, pero “de buen corazón”.

Poncho de Nigris también enfrente a Bárbara Torres

Poncho de Nigris aprovechó que todos estaban en la mesa para decirle a Bárbara Torres que es la más conflictiva en La Casa de los Famosos México.

Así como la cuestionó sobre su miedo por salir nominada y le recordó que ella saldrá en cualquier momento al igual que todos ya que es parte del juego, pero esto no le gustó a la comediante, quien dijo jugar sola pese a tener pactos.

La conversación se descontroló ya que el team Cielo también negó tener estrategia argumentando que ellos hacen pactos que no son pactos y “no-estrategias”...