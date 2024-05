El 16 de mayo murió Verónica Toussaint luego de más de tres años en lucha contra el cáncer y fue a Chumel Torres a quien le dedicó su último post, demostrando la fuerte amistad que tenían.

Las redes sociales de aquellos a los que Verónica Toussaint -de 48 años de edad- les robó una carcajada, mostraron condolencias hacia la muerte de la conductora y comediante.

Pero fue Chumel Torres -de 42 años de edad- el que más ha llamado la atención, debido a la cercanía que tenía con Verónica Toussaint, pues incluso ella dejó en un último post ver que su amistad era verdadera.

Verónica Toussaint murió sorpresivamente, pero tres días antes le dedicó un post a Chumel Torres, dejando ver la fuerte amistad que tenían.

El 7 de mayo, fue el cumpleaños de Chumel Torres y aunque quedó claro que Verónica Toussaint lo celebró con él, no quiso dejar de subir un post porque aseguró que entonces no se sentiría satisfecha.

A través de una fotografía con Chumel Torres, Verónica Toussaint dedicó algunas palabras al comunicador en un último post, que le está dejando el corazón arrugado a más de uno.

“Este pescadito cumplió sus añitos y siento que si no lo publico no cuenta y se ve más joven que yo.

Me hace reír como nadie, aunque no le avise yo a mi cara. Y ustedes lo ven en la tv y así y el youtube, pero yo lo he visto de su corazoncito. Feliz no cumple Chumel Torres”.

Verónica Toussaint, conductora.