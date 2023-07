Emilio Osorio ha salido nominado en La Casa de los Famosos México por culpa de Bárbara Torres -52 años-, y ahora Niurka ya reaccionó a ello.

Las cosas en La Casa de los Famosos México cada vez se van poniendo más intensas, pues para esta semana 5 los nominados de la casa fueron:

Por lo que ahora, Niurka -55 años- ya ha reaccionado a la nominación de su hijo Emilio en La Casa de los Famosos México.

¿Fraude en La Casa de los Famosos México? Jorge Losa se vuelve líder y no puede ser nominado

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio -66 años-, ha sido nominado dentro de La Casa de los Famosos México.

Lo cual ha hecho que su mamá Niurka ya haya reaccionado en su Instagram, en donde habló tanto de la producción de La Casa de los Famosos México como de Bárbara Torres.

Pues fue gracias a los puntos de Bárbara Torres que Emilio Osorio salió nominado en La Casa de los Famosos México.

Y es que en sus historias, Niurka se lanzó contra el comentario del conductor Diego de Erice -36 años-, al decir que ahora no iba a poder salvar a Emilio, a lo que la vedette respondió:

“Tal vez sí si ustedes no meten las manos Diego, ¿verdad? Espero que no metan ustedes las manos y que dejen al público jugar, ¿para qué me gustan la lengua?”

Niurka