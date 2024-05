Adela Micha regaña a Sofía Rivera Torres por andar criticando el cuerpo de Lucero Mijares

Gran revuelo causaron los comentarios de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray sobre Lucero Mijares por lo que Adela Micha no se quedó callada cuando se reunió con la ex habitante de La Casa de los Famosos México.

La periodista de espectáculos Adela Micha aprovechó su cercanía con Sofía Rivera Torres para invitarla a La Saga y hablar de lo ocurrido con Lucero Mijares.

Y es que desde que Juego de Voces arrancó transmisiones, la hija de Lucero y Mijares, de 54 y 66 años de edad respectivamente, está en la mira debido a que su talento vocal sigue sorprendiendo.

Al igual que muchas personas, Adela Micha se molestó cuando escuchó a Sofía Rivera Torres y a Eduardo Videgaray, de 31 y de 54 años de edad, criticar el cuerpo de Lucero Mijares.

Por lo que Adela Micha, de 60 años de edad, regañó a Sofía Rivera Torres por burla a Lucero Mijares, de 19 años de edad, en La Saga.

La periodista de espectáculos comenzó recordándole a la ex habitante de La Casa de los Famosos México que que Lucero Mijares es muy joven para el ojo público, mismo que puede ser muy cruel.

Así como dijo estar extrañada ya que Sofía Rivera Torres presume ser una mujer feminista...

“A mí me parece que es una jovencita, es una chavita... Es una jovencita que apenas está en el ojo público que es muy fuerte y, sí, se vieron muy manchados. Me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista, la mujeres, etc y se me hizo raro”

Adela Micha