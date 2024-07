Tras la salida de Paola Durante -de 50 años de edad-, integrantes de los cuartos Tierra y Mar intentan fingir que todo está bien, pero no es así, ningún habitante de La Casa de los Famosos México 2024 confía en el otro.

Hay nuevas estrategias, pero también nuevos roces y es que la prudencia juega un papel muy importante dentro de La Casa de los Famosos México 2024, lo que puede jugar en contra de Shanik Berman.

La periodista de espectáculos es la primera en caer en las trampas de sus compañeros, pero ¿será parte de su estrategia?

Sigue el pleito entre Tierra y Mar en La Casa de los Famosos México 2024

Cuarto Tierra confirma que Briggitte Bozzo -de 22 años de edad- es quién pasa la información a sus contrincantes por lo que arman una estrategia para darle información falsa y así eliminar de La Casa de los Famosos México 2024 al cuarto Mar.

Sin embargo, Briggitte Bozzo, Shanik Berman y Karime Pindter se protegerán únicamente entre ellas aún cuando la periodista de espectáculos puede poner su juego en riesgo.

Karime Pindter -de 31 años de edad- le hace ver a Shanik Berman -de 65 años de edad- que es fuerte en La Casa de los Famosos México 2024.

Por lo que sus compañeros no piensan nominarla pero a sus compañeras sí ya que el chisme que crea Shanik Berman al pasar información, las perjudica.

Se armó el pleito en la casa porque Briggite le contó a Karime sobre “chocokrispis” apodo que le tenían los de cuarto Tierra ha Arath, y Karime después le contó a Shanik sobre chocokrispis y Shanik fue a contarle a Mariana y Adrián 🙃 y ahora todo cuarto tierra quiere enfrentar a… pic.twitter.com/hLJFBQaWHn — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 30, 2024

Karime Pindter habla de su romance con Luis Potro Caballero

Karime Pindter confiesa que su reencuentro con Luis Potro Caballero en La Casa de los Famosos México 2024 fue difícil ya que su romance terminó mal.

De acuerdo con Karime Pindter, Luis Potro Caballero -de 32 años de edad- la maltrató durante su noviazgo así como le hizo cosas feas y aunque ya cerró ese capítulo en su vida aún hay cosas que están pendientes.

Por lo que es complicado convivir con el influencer en el reality show ya que hace cosas que reviven episodios que podría contar en un stand up.

Gomita está muy interesada en Agustín Fernández, pero él no

Gomita -de 30 años de edad- ya aceptó que Agustín Fernández -de 34 años de edad- no está interesado en ella ya que no es atento, cariñoso y tampoco le presta mucha atención.

“Está muy simplón”, dice Gomita y asegura que Agustín Fernández no siente atracción por nadie, pero Sian Chiong -de 30 años de edad- le lleva la contraria al hacerle saber que él tiene los ojos en Gala Montes -de 23 años de edad-.

Wendy Guevara no cree que Ricardo Peralta vaya a brillar en La Casa de los Famosos México 2024

Luego de que Ricardo Peralta -de 34 años de edad- asegurara que no robará foco como Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México 2024, la youtuber le responde.

Una molesta Wendy Guevara -de 30 años de edad- dice no tener la culpa de ser una creadora de contenido nata.

“En cuanto yo volteaba, me levantaba, iba y cagaba al baño, yo daba contenido, yo no tengo la culpa y lo siento” Wendy Guevara

Así como da por hecho que Ricardo Peralta no será la estrella de esta segunda temporada ni siquiera porque se ganó un coche ya que no su personalidad no es tan divertida como mucha gente pensaba.

Shanik Berman humilla con su francés a habitantes de La Casa de los Famosos México 2024

Shanik Berman dejó impactados a quiénes la tachan de mala persona por hacer preguntas que incomodan y lastiman, bastó que sacara a relucir su francés en La Casa de los Famosos México 2024.

De la nada, Shanik Berman comenzó a platicar en francés con Mariana Echeverría -de 40 años de edad- quien aprovecho para practicar lo poco que sabe del idioma.

Aunque Gomita se mostró emocionada pronto se incomodó ya que Shanik Berman, una vez más, robó foco.