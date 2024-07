¿Gomita mintió sobre Cecilia Galliano y Laura G? Alguien ya salió hablar sobre la polémica y arremete contra la habitante de La Casa de los Famosos México 2024.

Han pasado más de 10 años desde que a Cecilia Galliano -de 42 años de edad- le robaron su anillo de compromiso cuando se encontraba trabajando en Sabadazo.

Todo sucedió cuando en el programa Sabadazo el anillo de Cecilia Galliano salió volando por el foro y aunque lo buscaron por todos lados, ya no lo pudieron encontrar.

A partir de ahí surgieron varias sospechas de que el hermano de Gomita, Lapizito, era quién había tomado el anillo y no lo devolvió.

Luego de las declaraciones de Gomita -de 29 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2024, alguien que trabajó en la producción de Sabadazo habló sobre el tema.

Esta persona desmintió a Gomita -habitante de La Casa de los Famosos México 2024- al señalar que ni Cecilia Galliano ni Laura G -de 39 años de edad- la habían tratado mal en Sabadazo.

Durante su participación en La Casa de los Famosos México 2024, Aracely Ordaz -mejor conocida como Gomita- habló sobre el robo del anillo a Cecilia Galliano.

En La Casa de los Famosos México 2024, Gomita lamentó que a más de 10 años de lo ocurrido se le siga señalando a ella y a su hermano Lapizito de haber tomado el anillo.

Sin embargo, hubo alguien que arremetió en contra de Gomita al asegurar que no era verdad que Cecilia Galliano y Laura G la trataban mal en Sabadazo.

Se trata nada más y nada menos que de Lalo Carrillo, quien es conductor del programa De Primera Mano y que trabajó por más de cinco años en la producción de Sabadazo.

Lalo Carrillo aseguró que Gomita se ha desmentido en varias ocasiones pues en un primer momento culpó a Cecilia Galliano de que su familia fuera acusada del robo de su anillo.

En su discurso, Lalo Carrillo destacó que Gomita en su momento si atacó a Cecilia Galliano asegurando que ella le hacía la vida imposible y que era “una pésima persona”.

Lalo Carrillo señaló que ahora Gomita ya ha cambiado porque sabe que se la puede encontrar saliendo de La Casa de los Famosos México 2024.

En el programa Lalo Carrillo se mostró molestó pues aseguró que ahora Gomita está diciendo que no le consta que Cecilia Galliano la haya culpado.

Lalo Carrillo recordó que tanto a la producción como al público los revisaron, porque era un anillo de una importante suma de dinero, pero no recuerda si al talento también se le revisó.

Tras presentar una entrevista con Cecilia Galliano, Lalo Carrillo aseguró que ella siempre ha contestado así mientras que Gomita si ha cambiado su discurso.

Lalo Carrillo destacó que el puede hablar de la situación, porque estuvo trabajando en la producción y le consta que no trataban mal a Gomita en Sabadazo.

Antes de finalizar, Lalo Carrillo acusó a la mamá de Gomita de pedirle más comida cuando la producción solo les daba un sándwich y un jugo a cada persona.

“Decía que le negaban el peinado, el maquillaje, las pestañas y no es cierto no le negaban las pestañas que no haga. Hasta su mamá me pedía 2 sándwiches más y le tocaban 4 nada más. Me pedía 2 jugos más, quería comer doble, a mí el productor me decía un sándwich y un jugo por persona, sino dejaba de comer alguien”

Lalo Carrillo