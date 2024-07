Si en los últimos días en La Casa de los Famosos México 2024 notaste que Gomita cambió de amigos, es porque le habrían filtrado información desde las afueras de la sede donde está encerrada.

Ningún secreto se puede guardar en La Casa de los Famosos México 2024, pero tal parece que los habitantes no lo entienden, pues por más que hablen en clave, los televidentes entienden todo a la perfección.

A través de las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México 2024 se mostró a Gomita -de 30 años de edad- platicando con Ricardo Peralta contándole que le fueron a filtrar información con claves que le dejó puestas afuera.

A esto se le suma que Gomita tuvo un cambio de actitud en el cuarto Tierra en los últimos días, luego de que sus cercanos le habrían ido a gritar las claves para darle el panorama de cómo los está percibiendo el público desde afuera.

Gomita tenía que tener un cómplice, pues no se iba a quedar con su estrategia ella sola, pero parece que se le olvidó que los micrófonos y las cámaras de La Casa de los Famosos México 2024 captan todo.

Las cámaras 24/7 de La Casa de los Famosos México 2024 lograron captar el momento en que Gomita cuchichea con Ricardo Peralta en el baño -estado solos- sobre información que le filtraron a la payasa.

Y es que en medio de la impotencia por no poder hablar claramente con Ricardo Peralta, Gomita le contó que dejó colores afuera para cada persona, y que ya le fueron a gritar cómo está el panorama para los televidentes.

“Yo afuera puse colores a diferentes personas de nosotros, como de energía, como intensamente. No es algo malo, te lo quiero externar, pero no aquí con el micrófono”.

Luego de esta breve plática, los amigos se fueron a la sala donde Gomita le contó a Ricardo Peralta que ya le fueron a decir “que no eran saludables”, el color rojo y rosa.

Incluso, Gomita señaló que captó el mensaje y que ahora sabe que “por ahí” no tiene que hacer alianza en La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que a este rumor, se le suma los cambios de actitud que Gomita ha tenido en el cuarto Tierra con Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo, siendo que en días anteriores se juntaba con la primera, para tirarle a la actriz.

Gomita le confesó a Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México 2024 que dejó claves afuera para que le vayan a gritar sus amigos y así sepa el panorama de los televidentes, pero ¿cuáles son los colores?

Según un video mostrando del momento en que le fueron a gritar a Gomita, le mencionaban lo siguiente:

“Si no quieres jugar con Gris quítatelo de enfrente, Gris no es el problema, sean directos, el Rojo y el Crema están podridos, cuídate de Rosa, a la gente el Rosa no le está gustando cuarto Tierra”.

Amigo de Gomita que le dio las claves.