En La Casa de los Famosos México 2024 habrá cambios. Producción ayudará a Ricardo Peralta y a Gomita a reivindicarse pues actualmente son “los más odiados” por la audiencia.

Sin importar el que dirán, producción de La casa de los Famosos México 2024 permitió que el novio de Ricardo Peralta le diera información del exterior aún frente a cámaras, razón por la que el influencer dará un cambio y su amiga Gomita también.

El primer paso es acercarse a Karime Pindter, quien creen es su pase de entrada al Team Mar.

Karime Pindter vio “enfermas de poder” a Gomita y Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México 2024

En una “sincera” conversación, Ricardo Peralta y Gomita se acercaron a Karime Pidter para hacer las pases por lo que la ex Acapulco Shore los acusa de haberse enfermado de poder.

Pero Ricardo Peralta se justifica al decir que un reality show como La Casa de los Famosos México 2024 te cambia por completo y obligándose a mostrar su lado más humilde dice que su comportamiento se debe a una extraña mezcla de emociones.

Por su parte, Gomita jura y perjura que pensó en acercarse a las integrantes del Team Mar, pero Mariana Echeverría se lo impidió ya que era la líder, quien siempre aseguraba que la payasa traicionaría al Team Tierra.

Así como Ricardo Peralta y Gomita, de 34 y 29 años de edad respectivamente, dicen sentirse obligados a ser los malos del juego por lo que se sienten mal de no haber incluido en su grupo a Karime Pindter, a quien de verdad quieren.

Ricardo Peralta se arrepiente de su actitud en La Casa de los Famosos México 2024

Ahora que sabe que su juego no está gustando, Ricardo Peralta se esfuerza en llorar y en asegurar que no es malo y que a partir de hoy dejará en paz al Team Tierra.

‘Torpecillo’ no está solo, su amiga Gomita se une a él. La payasa promete no ser tóxica por lo que se alejará de Team Tierra cuando hablan mal de sus contrincantes.

Con la máscara puesta, Ricardo Peralta busca a Karime Pindter para asegurarle que la adora y la admira, así como lo hizo con Briggitte Bozzo -de 23 años de edad-. Queda preguntar: ¿funcionará su nueva estrategia?

El cuarto Tierra de La Casa de los Famosos México 2024 ahora niegan ser los malos

Ahora que el novio de Ricardo Peralta le dio información, Team Tierra está desesperado en cambiar su estrategia pues aseguran que no son los malos de La Casa de los Famosos México 2024.

Adrián Marcelo, Sian Chiong y Ricardo Peralta se arrepienten de su actitud en el polémico reality show de Televisa-Univisión.

Ricardo Peralta insiste que la presión del juego los ha llevado a comportarse como no son realmente ya que se sienten obligados a interpretar un personaje el cual la audiencia acepte.

Por lo que Sian Chiong -de 30 años de edad- propone interpretar una especie de comedia donde todos sean un personaje o incluso entrevistarse a sí mismos.

Adrián Marcelo -de 34 años de edad- no está de acuerdo ya que su contenido no será orgánico sobre todo ahora que sabe que Team Tierra no es querido, pero lo intentará.

“Desnudando al nominado”: Cuarto Tierra quiere recuperar audiencia en La Casa de los Famosos México 2024

Desesperados por recuperar audiencia, integrantes de Team Tierra harán un programa similar al que hizo Wendy Guevara -de 31 años de edad- en la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

“Desnudando al nominado”, el nuevo programa de Team Tierra tendrá como fin entrevistar al nominado a fin de sacar chismes que podrían ser reales o fabricados.

Posteriormente se desnudará el nominado, aunque la idea dice Team Tierra es original, público ve el desesperado intento de crear un “Resulta y Resalta”.

Arath De la Torre recibe información del público fuera de La Casa de los Famosos México 2024

Tras ganar una dinámica de La Casa de los Famosos México 2024, Arath de la Torre -de 49 años de edad- recibió información del público, la cual beneficia su juego.

Gracias a la audiencia, Arath de la Torre descubrió que nadie de La Casa de los Famosos México 2024 lo está utilizando.

Piden a Adrián Marcelo ser el líder del cuarto Tierra en La Casa de los Famosos México 2024

Pese a que Adrián Marcelo es quien mueve al Team Tierra, Sian Chiong y Sabine Moussier le piden al influencer ser quien encabece el nuevo programa con el que pretenden cautivar a la audiencia de La Casa de los Famosos México 2024.

Así como le piden ser líder de Team Tierra pues consideran que Adrián Marcelo es el único que puede generar contenido que generé interés y a la vez sea divertido.

Sian Chiong y Sabine Moussier -de 58 años de edad- dan por hecho que Team Mar es el favorito porque su líder (Arath de la Torre) les dice que hacer y hasta guion les da.