La Casa de los Famosos México 2024 sorprendió cuando en el juego de ‘Freezee’ o bien, ‘Congelados’, apareció Carlos Portocarrero o bien, Charly, el novio de Ricardo Peralta.

El 20 de agosto, las reglas en La Casa de los Famosos México 2024 cambiaron un poco cuando la Jefa puso a jugar a los habitantes el clásico juego de ‘Congelados’.

Siendo esta la pauta para que uno de los familiares de los famosos ingresara a La Casa de los Famosos México 2024, sin que el habitante se pudiera mover, sino quedaría nominado.

La gran sorpresa se la llevó Ricardo Peralta cuando vio entrar por la gran puerta de La Casa de los Famosos México 2024 a su novio Carlos Portocarrero

Y es que aunque dentro del reality show apenas conocieron a Carlos Portocarrero, en redes sociales comenzó a tomar revuelo luego de que llamó “gato” a Poncho de Nigris por criticar a Ricardo Peralta.

Ricardo Peralta Instagram: Esto pasó con su cuenta que no dejaba de perder seguidores por La Casa de los Famosos México 2024

Ricardo Peralta no entendió: Dice que Karime Pindter contagiará de ITS a Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024

VIDEO: Las Chicas Superponedoras vs fuerzas del mal del cuarto Tierra ya son canon fuera de La Casa de los Famosos México 2024

Pero ¿Quién es Carlos Portocarrero? Te compartimos los siguientes datos sobre Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta:

Carlos Portocarrero ingresó a La Casa de los Famosos México 2024 para sorprender a Ricardo Peralta durante el juego de ‘Congelados’, así que te contamos algunos datos de él.

Charly o bien, Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta, es youtuber y streamer, especializado en videojuegos y tecnología, nacido en la Ciudad de México.

De acuerdo con anteriores entrevistas, Carlos Portocarrero y Ricardo Peralta comenzaron a salir hace 10 años y llevan una relación abierta desde hace 8 años, luego de que ‘Torpecillo’ le pidió ser su novio en Montreal, Canadá.

Por lo que ha contado Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México 2024, la mamá de Carlos Portocarrero respeta que hayan decidido tener una relación abierta.

Ahora que su novio está en La Casa de los Famosos México 2024, Carlos Portocarrero es quien se ha dedicado a defenderlo de ataques mediáticos.

Carlos Portocarrero tiene 34 años de edad.

Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta, no tiene esposo.

Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta, es del signo zodiacal de Escorpio, pues nació el 15 de noviembre

Carlos Portocarrero no tiene hijos.

Se cree que Carlos Portocarrero habría estudiado diseño gráfico.

Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta, es youtuber y streamers, a su vez influencer.

Con su ingreso a La Casa de los Famosos México 2024 sería su segunda vez en televisión, pues anteriormente fue invitado especial en un episodio de MasterChef Celebrity junto a su novio.

Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta, no ha entrado en polémica, salvo cuando decidió salir a defender a su pareja por su actitud en La Casa de los Famosos México 2024.

Dentro de estas defensas, Carlos Portocarrero respondió a Poncho de Nigris cuando criticó que su novio es “inventada” y lo llamó “feo” por su físico.

Carlos Portocarrero, el novio de Ricardo Peralta, entró de sorpresa a La Casa de los Famosos México 2024 durante el juego de ‘Congelados’, para celebrar el décimo aniversario con el influencer.

Sin que Ricardo Peralta pudiera moverse o quedaría automáticamente eliminado, fue el contexto en el que Carlos Portocarrero ingresó a La Casa de los Famosos México 2024.

Entre lágrimas y quejidos por aguantarse las ganas de llorar, fue como Ricardo Peralta solo observaba a Carlos Portocarrero cuando le dejaba el ramo de rosas y los regalos que le dio.

Sin embargo, más allá de estos detalles físicos, lo que da más sentido al ingreso del Carlos Portocarrero a La Casa de los Famosos México 2024, fue los consejos que le dio a Ricardo Peralta.

Carlos Portocarrero le quiso recordar a su amor que no es una problema de conflictos y le pidió hacerle caso a Arath de la Torre, pese a que en tres días interiores Torpecillo lo calificó de homofóbico.

El pasado martes 30 de julio, Carlos Portocarrero llamó “gato” a Poncho de Nigris en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En su video, Carlos Portocarrero aseguró que los comentarios de Poncho de Nigris hacia su novio Ricardo Peralta, quien está en La Casa de los Famosos México 2024, no parecían ser una broma.

“No son en tono de broma, son realmente lo que piensas no solamente se me hace fuera de lugar, se me hace muy gato de tu parte”

Carlos Portocarrero