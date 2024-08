Cuarto Tierra no soportó el triunfo de cuarto Mar y así han reaccionado luego de que Luis Caballero ‘Potro’ se convirtió en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México 2024.

Luego de la tensión que se vivió en la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2024, la jefa castigo a todos los habitantes por complot.

Por primera vez todos los habitantes de La Casa de los Famosos México estuvieron nominados, por lo que hubo mucha tensión por conocer a la celebridad que abandonaría al reality.

Al final fue el Potro quien recibió menos votos dentro de La Casa de los Famosos México 2024, por lo que tuvo que dejar el reality en su tercera semana.

La salida del Potro fue un duro golpe para el cuarto Tierra y es que se encontraban confiados que eran los del cuarto Mar, quienes estaban en riesgo en La Casa de los Famosos México 2024.

A menos de 24 horas de la eliminación del Potro, esto es lo que ha pasado con los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Mariana Echeverría no soporta los festejos del cuarto Mar en La Casa de los Famosos México 2024

El domingo 11 de agosto se llevó a cabo la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2024.

A diferencia de otros domingos, en está ocasión todos los habitantes se encontraban nominados por lo que hubo una gran tensión por conocer al tercer eliminado.

Aunque el cuarto Tierra se encontraba seguro de que un integrante del cuarto Mar saldría del reality, al final fue Luis “Potro” Caballero -de 32 años de edad-. quien salió de La Casa de los Famosos México 2024.

Al ver que Mario Bezares -de 65 años de edad- regresó y se confirmó la eliminación del Potro, el cuarto Mar no pudieron dejar de festejar.

El cuarto Mar no pudo controlarse y mostró su felicidad porque se habían mantenido una semana más.

Sin embargo, el cuarto Tierra no soportó la celebración de Mar y se mostraron muy molestos.

Tal fue el caso de Mariana Echeverría -de 40 años de edad-, quien visiblemente molesta señaló: “No celebren así hijos de Perra”.

Cuarto Mar cree que la salida del Potro fue un duro golpe para cuarto Tierra

La salida del Potro movilizó al cuarto Tierra y es que se mostraban confiados que ninguno de ellos saldría.

Sin embargo, también afectó a cuarto Mar y es que consideraban al Potro como alguien fuerte dentro del cuarto Tierra.

Y así lo hizo saber Mario Bezares al señalar que le habían quitado un integrante fuerte al cuarto Tierra.

“Casa Mar le quitamos un puto colmillo a casa Tierra” Mario Bezares

Pero, Karime Pindter -de 31 años de edad- destacó que para las personas de afuera Potro no era indispensable y así se mostró en las votaciones.

“Un colmillo para ellos, pero para percepción del público no lo es” Karime

Gala Montes no entiende la obsesión de Adrián Marcelo con ella

Tras la fuerte pelea que tuvo con Adrián Marcelo -de 34 años de edad-, Gala Montes no entiende la obsesión que tiene el conductor con ella.

En una plática con Arath de la Torre, Gala Montes -de 23 años de edad- se sinceró y señaló que en realidad no conoce la trayectoria de Adrián Marcelo.

Sin embargo, Gala Montes cree que él los estudió a todos pues ha sacado cosas de su pasado con el objetivo de lastimarla.

Gala Montes resaltó que ella prefiere enfocarse en ella misma y trabajar para mejorar que investigar a las otras personas.

Arath de la Torre demuestra que es un caballero con su discurso al regresar a La Casa de los Famosos México 2024

Tras regresar a La Casa de los Famosos México, Arath de la Torre -de 49 años de edad- envió un discurso a todas las personas que habían votado por él.

Arath de la Torre destacó que había recibido un golpe muy bajo, pero seguía adelante.

En su discurso Arath de la Torre destacó que está intentando cambiar y no ser el hombre del pasado.

Arath de la Torre puntualizó que siempre es importante mejorar y los errores de su pasado no lo definen, pues no marcan lo que todavía no ha hecho.

La diferencia entre un cobarde que habla mierda y media de todos sin conocerlos, y luego está Arath, que demuestra ser un hombre entero, humano como cualquiera que verdaderamente trabaja en su persona🫂



¿Qué hace Agustín Fernández? Gala Montes y Arath de la Torre no entienden a qué se dedica

En una conversación que tuvieron Gala Montes y Arath en la Torre en el cuarto Mar, se cuestionaron sobre a qué se dedicaba Agustín Fernández, de 34 años de edad.

Y es que saben que Agustín Fernández es amigo de Nicola Porcella, pero más allá de eso no saben a qué se dedica.

Y es que incluso Gala Montes señaló que Agustín Fernández le falta hablar bien para poder actuar.

Arath y Gala se preguntan que más es Agustín aparte de ser amigo de Nicola



¿Gomita ya se dio cuenta que cuarto Tierra no es querido?

Tras la eliminación del Potro, se ha difundido un video en donde se muestra a Araceli Ordaz ‘Gomita’ -de 29 años de edad- dudando de las decisiones del cuarto Tierra.

Y es que incluso Gomita ha señalado que no desea estar con sus compañeros de cuarto Tierra pues ya se cansó de lo que dicen.

Por lo que usuarios creen que Gomita se podrá acercar al cuarto Mar.