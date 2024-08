¿Rebecca de Alba le responde a Agustín Fernández tras ventilar su encuentro en La Casa de los Famosos México 2024? Asegura que no es lesbiana.

El nombre de Rebecca de Alba -de 59 años de edad- se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se reveló un detalle de su vida privada dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que Agustín Fernández -de 34 años de edad- no dudo en hablar sobre el encuentro íntimo que tuvo con Rebecca de Alba.

Aunque esto sucedió hace varios años, la confesión de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024 hizo que surgieran nuevas especulaciones sobre la vida privada de Rebecca de Alba.

Cansada sobre esta situación, Rebecca de Alba compartió un extenso mensaje acerca de su vida privada y su orientación sexual.

¿Mensaje para Agustín Fernández de La Casa de los Famosos México 2024? Rebecca de Alba pidió respeto para su vida privada.

Gracias a su amplia trayectoria, Rebecca de Alba se ha convertido en una de las conductoras más populares de México.

Sin embargo, Rebecca de Alba ha preferido mantener su vida privada alejada del ojo público, siendo su relación mas conocida la que mantuvo con Ricky Martin hace varios años atrás.

Esto ha provocado que surjan varias especulaciones acerca de la orientación sexual de Rebecca de Alba.

Aunque a Rebecca de Alba no le ha importado estas especulaciones, ahora que el tema volvió a relucir por un comentario de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024, la conductora habló sobre su orientación sexual.

En su cuenta de Instagram, Rebecca de Alba compartió un extenso mensaje en donde dejó en claro que no es lesbiana, ni asexual luego de las especulaciones que surgieron por el comentario de Agustín Fernández en La Casa de los Famosos México 2024.

Rebecca de Alba puntualizó que el hecho de que Ricky Martin confesará sus preferencias sexuales después de su relación, a ella no le cambió su orientación.

“Les voy a platicar algo de mí; no soy lesbiana. Tampoco asexual. Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta sólo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay… No se pega, eh, no es gripe”

Luego de todos los rumores, Rebecca de Alba aseguró que no tiene porque probarle a la sociedad su orientación sexual, ya que lo que puedan decir no le afecta en lo más mínimo.

En su mensaje, Rebecca de Alba destacó que ella siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada

“Jamás me imaginé que el ser una persona discreta reservada, cuidadosa de mi vida personal, el no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada, no se respete como un simple estilo de vida, sino que directamente me quieren poner etiquetas, mentir”

Rebecca de Alba